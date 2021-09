Apple fabriquera-t-il un jour une clé de streaming Apple TV bon marché ?

La clé de streaming Chromecast de première génération à 35 $ de Google était une innovation brillante. L’appareil s’est envolé des étagères, car Google ne pouvait pas en faire assez pour répondre à la demande. La clé a transformé n’importe quel téléviseur en un téléviseur intelligent capable de diffuser du contenu à partir de la plupart des applications de streaming. Amazon et Roku ont emboîté le pas, mais Google a également continué à itérer. Pendant ce temps, Apple n’a jamais créé sa propre clé de streaming Apple TV abordable pour concurrencer directement Chromecast, Fire TV Stick et Roku Streaming Stick. Et la société pourrait ne jamais sortir un tel appareil.

Les performances de l’Apple TV Plus

Dans un nouveau rapport sur les plans de streaming TV d’Apple, The Information révèle quelques détails intéressants sur le service de streaming d’Apple.

Un entrant relativement nouveau dans l’industrie, Apple TV Plus ne peut toujours pas rivaliser avec Netflix ou Disney Plus. Mais le service comptait quelque 40 millions d’abonnés fin 2020. Une source a déclaré au blog que le chiffre est toujours exact à partir de cet été. La moitié des abonnés sont des clients payants. Les autres sont une forme d’essai gratuit. Et Apple propose de nombreux essais gratuits, seuls ou via des partenariats.

De plus, Apple prévoit de dépenser 500 millions de dollars pour la commercialisation des originaux Apple TV Plus cette année. En plus de cela, la société souhaite augmenter considérablement sa production d’émissions de télévision et de films en 2022. Apple lancera au moins un nouveau titre par semaine, soit plus du double du rythme actuel.

La clé de streaming Apple TV n’a jamais eu de chance

Le même rapport indique également qu’Apple envisage de fabriquer son propre stick de streaming abordable. Tim Twerdahl était le responsable du produit. Twerdahl a rejoint Apple en 2017 après avoir travaillé pour Amazon, Roku et Netflix. Il a dirigé le marketing des produits Apple pour la maison et l’audio et a quitté l’entreprise ces derniers mois.

L’exécutif pensait qu’une clé de streaming Apple TV “rendrait beaucoup plus abordable pour les gens d’accéder au service de streaming vidéo d’Apple”.

Mais le produit n’a jamais eu de chance, car il a rencontré une forte opposition de Greg Joswiak et Phil Schiller :

Mais deux responsables marketing d’Apple de longue date, Greg Joswiak et Phil Schiller, ont annulé Twerdahl, a déclaré la personne familière avec les discussions. Ils ne voulaient pas qu’Apple se lance dans la fabrication d’appareils bon marché et à faible marge, et ils craignaient que le fait d’y apposer la marque Apple ne ternisse sa réputation de fabricant de produits haut de gamme. En fin de compte, Apple a décidé qu’il était à l’aise de développer une application pour Apple TV [Plus] qui fonctionnaient sur des produits matériels de Samsung, Roku, Amazon et autres, même s’ils étaient relativement peu coûteux.

En effet, une clé de streaming ne semble pas nécessaire dans un monde où tous les nouveaux téléviseurs sont dotés de fonctionnalités intelligentes. Cela inclut la prise en charge d’Apple TV Plus et de tous les autres services de streaming. Mais ces appareils abordables se vendent toujours très bien, Amazon venant de dévoiler un tout nouvel appareil Fire TV 4K Max, au prix de 54,99 $ avant toute remise.