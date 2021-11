Apple facilitera le remplacement de l’écran tiers de l’iPhone 13 après les critiques

Cette décision était considérée comme une tentative délibérée d’Apple de limiter les réparations par des tiers.

Apple est susceptible de faciliter le remplacement de l’écran de l’iPhone 13 dans les ateliers de réparation tiers avec une nouvelle mise à jour qui continuera à activer la fonction Face ID, a rapporté The Verge.

iFixit, le site Web de didacticiels de bricolage, a récemment découvert que l’iPhone 13 désactivait la fonctionnalité Face ID en cas de remplacement d’écran par des tiers. Cette décision était considérée comme une tentative délibérée d’Apple de limiter les réparations par des tiers.

Le développement a de nouveau déclenché le débat sur le droit à la réparation, qui exige que les entreprises technologiques fournissent des pièces complémentaires afin que l’appareil puisse être réparé dans des ateliers de réparation tiers pour mettre fin au «monopole» sur les services de réparation.

Maintenant, le géant de la technologie basé à Cupertino semble avoir répondu à ces préoccupations concernant les restrictions rigides de réparation. Apple a déclaré à The Verge qu’il publierait une mise à jour pour permettre aux utilisateurs de continuer à utiliser la fonction Face ID après un remplacement d’écran tiers. Cependant, il n’a annoncé aucun calendrier pour la sortie.

Selon iFixit, le problème n’était pas limité à une version spécifique d’iOS et existait également sur le dernier iOS 15.1. Cependant, le verrouillage est unique au dernier iPhone 13 car le module Face ID est complètement séparé de l’écran. Apple utilise un microcontrôleur sur l’écran pour déterminer les remplacements tiers, puis désactive la fonction Face ID.

D’autre part, les ateliers de réparation agréés Apple peuvent accéder à un logiciel permettant à l’appareil d’accepter un nouvel écran et, ainsi, de continuer à utiliser la fonction Face ID.

iFixit a écrit sur son site Web à propos de la dernière restriction de réparabilité : « Apple – et les nombreuses entreprises qu’elle inspire – avancera à nouveau avec plus de verrouillages de pièces, plus de réductions de fonctionnalités, plus de raisons pour lesquelles seuls leurs centres de réparation rentables peuvent faire ce travail. »

« Les ateliers de réparation envisagent toujours un avenir qui implique plus de microsoudure, plus de temps et peut-être des marges bénéficiaires plus serrées, car ils sont en concurrence avec une entreprise qui peut réparer ses propres blocs de micrologiciels à partir du cloud. »

