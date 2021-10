Apple fait allusion à l’arrivée d’Apple Music sur les « consoles de jeu »

Il y a quelques jours, les utilisateurs ont remarqué que l’icône de l’application Apple Music s’affichait dans le menu musical de la PlayStation 5, même s’il n’y en a pas. Maintenant, Apple lui-même a laissé entendre que sa plate-forme de musique par abonnement arriverait bientôt sur les « consoles de jeux ».

Comme indiqué pour la première fois par Tom Warren de The Verge, Apple a mis à jour hier une page Web utilisée pour promouvoir une offre spéciale Apple Music pour ceux qui ont acheté de nouveaux produits AirPods ou Beats. Tout en bas de la page, il y a une section où les utilisateurs peuvent écouter Apple Music.

En plus des appareils Apple, des téléviseurs intelligents et même des appareils de streaming, la page Web mentionne qu’Apple Music est disponible sur les « consoles de jeu ». Cependant, il n’y a pas d’application Apple Music pour les consoles pour le moment.

Fait intéressant, Apple a ensuite mis à jour à nouveau la page Web de l’offre, mais cette fois pour supprimer les références à l’application Apple Music disponible sur les consoles. Bien qu’aucun appareil spécifique n’ait été mentionné par Apple, il est probable que l’application Apple Music sera publiée pour PlayStation 5 (et peut-être aussi PlayStation 4).

Plus tôt cette année, . a appris de sources qu’Apple travaillait également sur de nouvelles applications Apple Music et Podcast pour le Microsoft Store. Cela signifie que les utilisateurs de Xbox pourraient également obtenir bientôt une application Apple Music. Apple propose déjà l’application Apple TV pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, donc une application Apple Music pour consoles de jeu n’est pas une surprise.

