Apple fait appel de la décision d’Epic Games sur les paiements de l’App Store

Apple a fait appel de la décision rendue dans le procès d’Epic Games et a demandé à un tribunal de suspendre l’injonction prononcée contre la société.

Apple a déposé un avis d’appel vendredi déclarant :

Avis est par la présente donné que la défenderesse Apple Inc. fait appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit du jugement définitif et de l’ordonnance d’injonction permanente rendue le 10 septembre 2021 (Dkts. 813 et 816), ainsi que de toutes les décisions, ordonnances, constatations et conclusions menant à ce jugement et à cette ordonnance, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées dans l’ordonnance après le procès sur le fond (Règle 52) (Dkt. 812).

Le 10 septembre, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a statué en faveur d’Apple sur neuf des dix chefs d’accusation dans l’affaire, mais a accordé une injonction qui empêcherait Apple d’interdire aux développeurs d’inclure des boutons et des liens externes dirigeant les clients vers d’autres moyens de payer pour des biens numériques.

Apple s’est félicité de la décision à l’époque, car elle indiquait qu’Apple n’avait pas le monopole des paiements iOS mais a maintenant fait appel de cette injonction.

Parallèlement à son avis d’appel, Apple a demandé au tribunal de suspendre l’injonction en attendant la résolution des appels dans cette affaire. Apple a déclaré qu’il « comprend et respecte les préoccupations de la Cour concernant les communications entre les développeurs et les consommateurs » et qu’il « travaille soigneusement sur de nombreux problèmes complexes dans un paysage mondial, cherchant à améliorer le flux d’informations tout en protégeant à la fois le fonctionnement efficace de l’App Store et la sécurité et la confidentialité des clients d’Apple. »

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Apple a laissé entendre dans le dossier qu’il espérait que trouver le bon équilibre pourrait résoudre les préoccupations du tribunal et rendre l’injonction elle-même inutile.

Apple dit que les dispositions anti-direction contre lesquelles le tribunal a statué ont été à peine mentionnées par Epic lors du procès et que la société n’a pas prétendu avoir été lésée par elles. Il indique que la mise en œuvre de l’injonction « perturberait l’équilibre prudent entre les développeurs et les clients fourni par l’App Store, et nuirait irrémédiablement à Apple et aux consommateurs ». Apple a déclaré qu’il souhaitait une suspension pour « protéger les consommateurs et protéger sa plate-forme pendant que l’entreprise résout les problèmes juridiques, technologiques et économiques complexes et en évolution rapide que toute révision de cette directive impliquerait ».

Apple a déclaré :

L’exploitation de l’écosystème iOS mondial comporte de nombreuses complexités, avec près de 200 vitrines, des millions de développeurs et des milliards de clients. Comme la Cour l’a reconnu, Apple opère dans un environnement dynamique, le procès étant un « instantané » à un moment donné dans un « flux en mouvement ». La mise en œuvre de l’injonction le 9 décembre pourrait avoir des conséquences en aval imprévues pour les consommateurs et la plateforme dans son ensemble. Apple travaille dur pour résoudre ces problèmes difficiles dans un monde en évolution, en améliorant le flux d’informations sans compromettre l’expérience du consommateur. Une suspension de l’injonction permettrait à Apple de le faire d’une manière qui préserve l’intégrité de l’écosystème, et qui pourrait éviter la nécessité de toute injonction concernant la direction.

Pour en savoir plus sur la décision, Apple a averti que « les liens et les boutons vers d’autres mécanismes de paiement sont risqués », et que les développeurs pourraient essayer de profiter de la confiance des utilisateurs.