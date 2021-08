Apple fait appel d’une facture de 300 millions de dollars pour contrefaçon de brevet

in

Apple a annoncé son intention de faire appel d’un projet de loi sur les brevets de 300 millions de dollars remis à la société par un jury texan dans le cadre d’un différend avec un troll des brevets sur la technologie sans fil.

Dans une décision rendue vendredi, un jury a décidé qu’Apple devait 300 millions de dollars à Optis Technology pour des violations présumées de brevets datées du 25 février 2019 au 3 août 2020.

Comme le note Bloomberg, c’est moins qu’une décision de 506 millions de dollars rendue par un autre jury l’année dernière, mais Apple n’est toujours pas satisfait et envisage de faire appel. Dans un communiqué, la société a déclaré: “Nous remercions le jury pour son temps, mais nous sommes déçus par le verdict et prévoyons de faire appel. Optis ne fabrique aucun produit et sa seule activité est de poursuivre les entreprises utilisant les brevets qu’elles accumulent. Nous continuerons à nous défendre contre leurs tentatives d’obtenir des paiements déraisonnables pour les brevets qu’ils acquièrent.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La poursuite fait partie d’un théâtre mondial de poursuites intentées par Optis qui a fait la une des journaux en juillet après qu’Apple a menacé de quitter le marché britannique en raison de la menace d’une redevance globale relative aux technologies 3G et 4G :

Apple pourrait quitter le marché britannique s’il est contraint de remettre 7 milliards de dollars (5 milliards de livres sterling) à un troll des brevets, a déclaré un avocat de l’entreprise. L’avocat a qualifié les frais de “commercialement inacceptables” et intervient alors que Apple pourrait être condamné à une amende pour son utilisation des brevets Optis Cellular Technology. Optis affirme qu’Apple a utilisé ses brevets relatifs aux technologies 3G et 4G utilisées dans les iPhones, ce qu’un juge de la Haute Cour a jugé être effectivement le cas dans le cas de deux des brevets de la société. Mais selon un rapport This Is Money, la perspective de devoir remettre jusqu’à 7 milliards de dollars a rendu Apple prêt à se retirer complètement du Royaume-Uni.

Comme Apple et le rapport le notent, Optis ne fabrique pas de biens ou de produits mais acquiert plutôt des brevets dans l’espoir de soutirer de l’argent aux entreprises qui les utilisent déjà. Les brevets en jeu appartiennent à l’origine à Panasonic, Samsung et LG, dont la propriété a ensuite été transférée à Optis.