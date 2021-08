Apple fait désormais la promotion de ses services avec des “offres exclusives” pour les utilisateurs d’Apple Card

Apple a commencé aujourd’hui à promouvoir ses services en ligne par le biais d’« offres exclusives » aux utilisateurs de la carte Apple aux États-Unis. Les utilisateurs ont remarqué une nouvelle section dans l’application Wallet qui propose des offres spéciales liées aux propres services d’Apple pour les titulaires de cartes de crédit Apple.

La première offre est actuellement présentée aux détenteurs d’une Apple Card et donne un accès gratuit à Apple News+ pendant trois mois, ainsi qu’un café illimité chez Panera. Appuyer sur le lien redirige l’utilisateur vers une page cassée, il est donc possible qu’Apple travaille toujours sur les derniers ajustements pour déployer l’offre à tous les utilisateurs.

Profitez d’offres exclusives ce mois-ci Accédez à des centaines de publications avec une offre d’Apple News+ et du café illimité avec une offre de Panera.

Apple propose déjà des offres exclusives aux utilisateurs de la carte Apple, mais ces offres proviennent généralement d’autres magasins ou services. Il semble maintenant que la société adopte une approche plus agressive pour promouvoir Apple News+ et potentiellement d’autres de ses services. Avec Apple News+, les utilisateurs peuvent lire des journaux et des articles de magazines dans l’application Apple News avec un contenu organisé et une expérience sans publicité.

Selon les utilisateurs de Twitter, l’offre est diffusée sur les appareils fonctionnant sous iOS 14 et iOS 15.

On dirait qu’Apple prévoit une sorte de fonctionnalité “Offres” pour la carte Apple. Je viens de voir une offre News+ gratuite (sponsorisée par Panera Bread) dans mon application Wallet sur iOS 15 sur deux appareils. Le lien pour s’inscrire est rompu et le message a maintenant disparu : https://t.co/zb8EVfTYBY – Mark Gurman (@markgurman) 5 août 2021

Plus tôt cette année, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Apple Card, notamment une nouvelle option pour partager la carte de crédit avec les membres de la famille et également combiner les limites de crédit d’autres comptes.

