Apple fait équipe avec A24 pour le prochain film de Joel Coen ⋆ .

Apple Original Films s’est officiellement associé à A24 pour la distribution en salles et en streaming du prochain film dramatique du cinéaste oscarisé Joel Coen La tragédie de Macbeth, basé sur la tragédie shakespearienne classique du même nom. Ils prévoient de sortir en salles le long métrage dirigé par Denzel Washington et Frances McDormand dans le monde entier au quatrième trimestre de cette année, suivi d’un lancement mondial sur Apple TV + qui place le film comme candidat à la saison des récompenses.

Ce film marque la dernière collaboration de Coen et McDormand après 1984 Sang simple, Années 1996 Fargoet 2016 Salut, César!. Ce projet sera également le premier long métrage de réalisation solo de Coen sans partenaire créatif de longue date et frère Ethan Coen.

CONNEXES: Un journal pour Jordan Pic de Denzel Washington fixe la date de sortie

La tragédie de Macbeth est décrit comme une nouvelle interprétation du conte emblématique de Shakespeare et a été tourné en noir et blanc. L’histoire suit un seigneur convaincu par un trio de sorcières qu’il est destiné à devenir le roi d’Écosse. Avec l’aide de son épouse ambitieuse, Macbeth tente de s’emparer de la couronne par tous les moyens nécessaires.

Dans une interview précédente, Dormand a révélé que l’adaptation de Joel Coen explorera davantage l’âge des personnages et qu’elle et Washington décrivaient des versions beaucoup plus anciennes des Macbeth, ce qui est différent des itérations précédentes. Pour cette raison, cela ajoutera plus de profondeur à l’histoire en mettant beaucoup de pression sur les personnages principaux pour qu’ils prennent la couronne pour eux-mêmes.

CONNEXES: Finch: Apple débarque le drame de science-fiction Tom Hanks anciennement intitulé Bios

La tragédie de Macbeth est écrit et réalisé par Joel Coen. Les acteurs primés aux Oscars sont Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson.

Le film réunira également de fréquents collaborateurs de Coen, dont Bruno Delbonnel en tant que directeur de la photographie, Mary Zophres en tant que costumière et une partition de Carter Burwell. En plus de la réalisation, Coen produit le film aux côtés de McDormand et Robert Graf.