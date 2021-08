Apple fait face à des factures plus élevées pour les puces des séries A et M

in

Un rapport payant suggère qu’Apple devra faire face à des factures plus importantes de la part de TSMC pour ses puces des séries A et M…

Rapports Digitimes.

TSMC est sur le point d’augmenter ses devis, y compris ceux des technologies de traitement avancées inférieures à 7 nm, ce qui entraînera une augmentation des coûts de fabrication pour Apple et d’autres clients majeurs, selon des sources du secteur.

Alors que le site spécule que cela pourrait voir Apple facturer plus pour la gamme iPhone 13 que pour l’iPhone 12, la chaîne d’approvisionnement n’a absolument aucune visibilité sur les plans tarifaires de la société Cupertino.

Il y a généralement peu de relation entre les coûts des composants d’Apple et les prix de l’iPhone. La plupart des variations de coûts sont relativement faibles et certaines, comme la RAM et le stockage flash, peuvent varier d’un contrat à l’autre sans impact sur les prix de détail d’Apple.

La taille d’Apple lui permet de négocier des conditions favorables avec ses fournisseurs. L’entreprise a tendance à demander des accords qui lui donnent la priorité sur les autres clients, et elle aime diversifier sa chaîne d’approvisionnement pour avoir plusieurs fournisseurs pour la plupart des composants. Cela signifie que l’entreprise peut augmenter les commandes avec un fournisseur s’il y a des problèmes avec un autre, et également monter les fournisseurs les uns contre les autres afin d’obtenir le meilleur prix.

L’effet combiné signifie qu’Apple occupe sans doute l’une des positions les plus solides du secteur, une société d’intelligence de marché allant jusqu’à dire que la pénurie de puces affecte tout le monde sauf Apple.

Selon Wave7 Research, vu par PCmag, “des sources ont déclaré à Wave7 Research qu’Apple était en mesure de verrouiller l’approvisionnement en chipsets bien à l’avance” mais que ce “n’était pas le cas pour d’autres OEM”. […] La pénurie est « inégale par opérateur, canal et même par magasin », indique le rapport Wave7. AT&T est le moins touché, mais uniquement parce qu’AT&T a la clientèle la plus nombreuse d’iPhone. Chez T-Mobile, la pénurie affecte “tout le monde sauf Apple”, a déclaré un responsable de magasin à Wave7.

C’est une exagération, bien sûr. Apple lui-même a indiqué que les contraintes d’approvisionnement étaient susceptibles de réduire les revenus de l’iPad et du Mac jusqu’à 3 à 4 milliards de dollars, et a laissé entendre que les pénuries de puces affecteraient même la production d’iPhone dans une certaine mesure.

Il est vrai, cependant, qu’Apple a moins de pouvoir de négociation lorsqu’il s’agit de fournisseurs exclusifs. TSMC est le seul fournisseur de la société des puces des séries A et M utilisées dans les iPhones, iPads et nouveaux Mac.

Image : Plate-forme De.Centrale

