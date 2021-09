Apple fait face à des pressions sur les problèmes au travail et un réveil insuffisant ⋆ 10z viral

in

Plus de 500 employés actuels et anciens d’Apple auraient soumis des comptes rendus troublants d’abus verbaux, de harcèlement sexuel, de représailles et de discrimination sur le lieu de travail à un groupe d’activistes d’employés appelé #AppleToo au cours du mois dernier.

La réputation d’Apple en matière de confidentialité et de secret sur le lieu de travail a conduit à des inquiétudes qui auraient été rejetées, ce qui a amené deux employés de l’entreprise, Cher Scarlett et Janneke Parrish, à créer un site Web sur lequel les employés d’Apple peuvent publier leurs histoires de harcèlement et de discrimination en ligne. Selon le site Internet, l’objectif est de « déprogrammer le code du silence chez Apple ».

Face à une pression et à des troubles accrus, Apple a finalement répondu vendredi aux préoccupations des employés concernant l’équité salariale et la position de l’entreprise sur la nouvelle loi pro-vie du Texas. Mais lorsque le PDG d’Apple, Tim Cook, a pris la parole lors de la réunion de toutes les entreprises le 17 septembre, il n’aurait répondu que deux questions – bien qu’il y en ait eu plus – des employés militants.

“Lorsque nous trouvons des lacunes, ce que nous faisons parfois, nous les comblons”, a insisté la responsable des ressources humaines d’Apple, Deirdre O’Brien, en réponse à la pression croissante sur les salaires.

Les employés de Woke voulaient également savoir ce que Cook et Apple faisaient pour «protéger» les employés de la nouvelle loi pro-vie au Texas qui interdit l’avortement après que le rythme cardiaque d’un bébé puisse être détecté. Cook a déclaré que la société cherchait à savoir s’il était possible de se lancer dans la lutte juridique contre la loi et a assuré aux employés du Texas que l’assurance médicale d’Apple les aiderait à les couvrir s’ils souhaitaient se rendre dans un autre État pour un avortement.

Les employés de gauche n’étaient cependant pas satisfaits des réponses de Cook, conformément à la tendance des militants à pousser à l’éveil des entreprises. Parrish, l’une de ces employées militantes qui dirigent #AppleToo, a déclaré au Times qu’elle n’était pas impressionnée et que la question qu’elle avait posée – « sur les mesures concrètes prises par Apple pour s’assurer que les écarts de rémunération étaient résolus et que davantage de femmes et de personnes de couleur étaient promu à des postes de direction » – est resté sans réponse.

“Nous sommes et avons toujours été profondément engagés dans la création et le maintien d’un lieu de travail positif et inclusif”, a déclaré Apple au Times. Mais dans la Silicon Valley, les entreprises éveillées ne peuvent jamais être assez éveillées.

Reagan Reese est stagiaire à The Federalist et étudiant au Hillsdale College étudiant la rhétorique, l’adressage public et le journalisme. Elle joue dans l’équipe universitaire de softball et vous pouvez la suivre sur Twitter @reaganreese_.

Lien source