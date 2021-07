Apple fait face à un éventuel procès alors que l’Organisation espagnole de protection des consommateurs allègue que la mise à jour iOS ralentit les nouveaux iPhones

Cependant, ce qui se passe ensuite dépend de la réponse d’Apple à la lettre. (Image représentative)

Iphone Apple: Apple a eu de nouveaux ennuis alors que l’Organisation espagnole de protection des consommateurs (OCU en espagnol) a écrit au géant de la technologie, se plaignant au nom des utilisateurs qu’elle ralentissait plusieurs de ses modèles d’iPhone – 12, 11, XS et 8 – avec le lancement de ses récentes mises à jour iOS à savoir iOS 14.5, 14.5.1 et 14.6. La société pourrait envisager une autre poursuite judiciaire, car selon les rapports locaux, l’OCU a demandé à Cupertino de trouver un moyen de dédommager les utilisateurs concernés pour le ralentissement de leur téléphone. Il a ajouté que si la réponse du fabricant de l’iPhone n’était pas jugée satisfaisante, l’affaire serait portée devant les tribunaux.

La déclaration a été co-écrite par Deco Proteste, Test-Achats et Altroconsumo. Deco Proteste au Portugal avait allégué plus tôt cette année qu’Apple entreprenait une obsolescence programmée et avait écrit dans un communiqué que Cupertino cherchait à manipuler les utilisateurs d’iPhone. Il a écrit qu’Apple n’avait pas informé les utilisateurs et ralenti les performances de ses appareils populaires iPhone 6, 6 Plus, 6S et 6S Plus, obligeant les utilisateurs à remplacer la batterie ou à acheter un nouveau smartphone.

Cependant, alors qu’Apple a vu de telles allégations de ralentissement de ses anciens appareils dans le passé, pour lesquelles il a également été condamné à une amende l’année dernière, cette fois, les allégations incluent le ralentissement du dernier iPhone, ce qui ne semble pas avoir beaucoup de sens. . Cela pourrait signifier que la mise à jour est défectueuse et affecte négativement les performances de ces téléphones. Mais, cela pourrait également signifier qu’avec la nouvelle gamme d’iPhone au coin de la rue, Cupertino essaie d’amener les utilisateurs à passer aux nouveaux modèles en créant des problèmes avec ses modèles précédents, y compris les iPhones 12 et 11.

Le procès pourrait être un problème pour Apple, car il a déjà été impliqué dans une bataille juridique avec le développeur Fortnite Epic Games au sujet d’un prétendu abus de position dominante pour avoir forcé les développeurs à facturer les mises à jour dans l’application en utilisant la passerelle de paiement de l’App Store et en facturant 30% commission dessus. Un autre procès la même année pourrait être un coup dur pour Cupertino, d’autant plus que toute sa défense dans le procès Epic Games est basée sur le maintien de la sécurité des iPhones afin que ses utilisateurs n’aient pas à faire face à des attaques de virus. Non seulement cela, mais dans toute la controverse avec Facebook pour le modèle publicitaire ciblé de ce dernier que Cupertino a entravé avec sa mise à jour iOS 14.5 également, le fabricant d’iPhone a critiqué le géant des médias sociaux pour avoir compromis la sécurité de l’utilisateur. Chaque fois que Facebook a riposté à Apple en disant qu’il travaillait en faveur des petites entreprises, Apple a riposté en disant qu’il défendait ses utilisateurs.

Apple a cité la sécurité des utilisateurs comme sa défense pour la plupart de ses pratiques controversées, mais un procès pour cela, surtout si peu de temps après que Cupertino a été condamné à une amende pour cette pratique plus tôt, pourrait vraiment être un problème. Alors que le géant de la technologie a désormais intégré des mécanismes tels que l’indicateur de santé de la batterie et envisage également de permettre aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent passer à iOS 15 ou rester avec iOS 14 avec seulement les correctifs de sécurité commençant plus tard cette année, il n’est pas clair si cela suffirait à protéger Cupertino des dommages-intérêts si une telle action en justice était à nouveau déposée.

Cependant, ce qui se passe ensuite dépend de la réponse d’Apple à la lettre.

