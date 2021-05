Apple fait face à un procès de monopole aux États-Unis qui pourrait changer l’App Store

Les tribunaux d’Oakland (Californie, USA) acceptent dès ce lundi le procès contre Apple pour pratiques monopolistiques alléguées par le procès intenté par Epic Games, une bataille judiciaire qui pourrait avoir des conséquences sur l’activité lucrative de l’App Store virtuel.

Au centre du différend se trouve la question de savoir si l’App Store – l’une des principales sources de revenus d’Apple – est un monopole et que la société d’iPhone en profite et nuit aux consommateurs, comme ils le soutiennent d’Epic, ou si, sur le au contraire, il concurrence librement des alternatives telles que Google Play, comme le soutient la défense.

Si, après avoir écouté les nombreux dirigeants d’entreprises technologiques appelés à témoigner dans les trois prochaines semaines – dont le PDG d’Apple, Tim Cook – le juge fédéral Yvonne González Rogers finit par être d’accord avec Epic, le tremblement de terre dans l’industrie cela pourrait être capital .

Phil Schiller, directeur Apple

LA COMMISSION POLÉMIQUE DE 30%

Apple et Google contrôlent presque tout le marché des systèmes d’exploitation mobiles dans le monde et les deux sociétés facturent aux développeurs une commission de 30% pour les transactions effectuées via leurs magasins numériques, une politique selon laquelle une décision contraire pourrait les forcer à démissionner.

Epic a également poursuivi Google pour la même raison et le procès devrait avoir lieu dans les mois à venir, présidé par le même juge que dans le cas d’Apple, il est donc prévisible que ce qui se passe maintenant affectera également la société de la moteur de recherche Internet.

“Ce jardin aurait pu avoir une porte, il n’y avait aucune raison pour qu’il soit fermé”, a déclaré l’avocate Katherine Forrest, qui représente les intérêts d’Epic, dans ses arguments d’ouverture.

Forrest faisait référence à la description populaire de l’App Store comme étant un «jardin clôturé» par Apple.

CLOS “DANS LE JARDIN”

L’avocat d’Epic a fait valoir que la société iPhone enferme ses clients dans ce jardin et ne les laisse pas sortir, et a souligné des documents internes échangés entre les dirigeants de l’entreprise dans lesquels ils discutaient précisément de la manière de réaliser cet écosystème fermé.

De son côté, la défense d’Apple, représentée par Karen Dunn, a accusé Epic de ne pas vouloir payer les honoraires payés par le reste des développeurs, de chercher un «accord à part du reste» et d’avoir décidé d’investir dans des avocats et des relations. public plutôt qu’innovation.

Le différend remonte au mois d’août dernier, lorsque Epic Games, propriétaire du populaire jeu vidéo Fortnite, a annoncé qu’à partir de ce moment, ses utilisateurs pouvaient faire des achats d’accessoires (c’est-à-dire des accessoires pour le jeu vidéo) dans l’application elle-même et à prix réduit.

Cela va à l’encontre de la politique imposée par Apple dans sa boutique numérique, car si un utilisateur achète des accessoires pour le jeu vidéo directement via son application, la firme dirigée par Tim Cook ne facture pas la commission de 30% qui est prélevée pour toutes les transactions effectuées via l’App Store.

PDG d’Epic Games, Tim Sweeney

FOCUS DE RECHERCHE ANTI-SURVEILLANCE

Ainsi, Apple – comme son rival Android via Google Play – oblige les développeurs à faire passer toutes les transactions financières via le magasin virtuel, ce qui lui a valu de vives critiques dans l’industrie et l’a placé au centre de plusieurs enquêtes contre les pratiques monopolistiques dans le États-Unis, en dehors de ce procès.

Quelques heures à peine après qu’Epic Games a révélé qu’il allait autoriser les achats intégrés, Apple a répondu en le supprimant de l’App Store (une décision risquée compte tenu de l’énorme popularité de Fortnite et du nombre élevé de joueurs).

Les avocats d’Epic ont assuré ce lundi que la commission de 30% facturée par Apple n’est pas liée aux coûts de maintien ou de garantie de la sécurité de l’App Store et qu’il s’agit donc d’un monopole dans lequel les prix sont fixés de manière discrétionnaire., Quels que soient les coûts. .