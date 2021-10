Apple fait face à une enquête russe sur un comportement monopolistique présumé de l’App Store

Mercredi 27 octobre 2021 02h53 PDT par Sami Fathi

Le FAS de Russie, ou Service fédéral antimonopole, a lancé une enquête formelle sur Apple pour violation présumée des lois antitrust concernant l’App Store et les restrictions d’Apple qui ne permettent pas aux développeurs de se connecter à des méthodes de paiement tierces en dehors de la plate-forme.



En août, FAS a averti Apple de « cesser de violer la législation antimonopole » en n’empêchant pas les développeurs de demander aux utilisateurs d’effectuer des achats intégrés depuis l’extérieur de l’App Store, comme sur le Web. Apple « n’a pas respecté l’avertissement », selon un communiqué de presse de l’agence, et donc un dossier a été ouvert contre Apple pour violation des lois antitrust.

« S’il s’avère qu’Apple enfreint la loi sur la concurrence, il pourrait faire face à une pénalité de chiffre d’affaires sur le montant des revenus du marché », a ajouté l’agence. Le FAS n’a pas précisé le montant de l’amende ou dans quel délai.

Apple n’est pas étranger à être scruté en Russie et par le FAS. En avril dernier, le géant de la technologie de Cupertino a été condamné à une amende de 12 millions de dollars pour avoir enfreint les règles anti-monopole avec l’App Store. Un mois plus tôt, Apple avait accepté de se conformer à la demande du gouvernement russe de montrer aux utilisateurs des applications approuvées par le gouvernement à télécharger lors de la configuration initiale de l’appareil.

Apple a déjà annoncé des mesures qu’il prévoyait de prendre au début de l’année prochaine pour assouplir les restrictions de l’App Store. Dans le cadre d’un accord visant à clore une enquête au Japon, Apple a annoncé en septembre qu’il autoriserait les applications de « lecteur » à créer des liens vers des sites Web externes dans leurs applications. Ces liens vers des sites Web externes peuvent aider les utilisateurs à créer ou à gérer un compte.

