Apple fait la promotion de Fitness + avec prise de contrôle de la page d’accueil avant de briser ces résolutions du Nouvel An

Nouvelle année, nouveau vous – Le site Web d’Apple fait la promotion du service Fitness + si vous accédez à la page de l’entreprise. Ce changement vise très probablement à encourager les gens à passer une année en meilleure santé et, bien sûr, à promouvoir le propre service de fitness d’Apple.

Lorsque vous accédez à apple.com, vous regardez une courte vidéo avec des entraîneurs Apple Fitness+ qui s’entraînent. Contrairement à ce à quoi les clients sont habitués, il n’y a aucune référence aux nouveaux iPhones, Apple Watch, AirPods, Mac ou même aux cadeaux de vacances.

Après la lecture de la courte vidéo, Apple affiche ce message :

11 types d’entraînement, allant du HIIT au yoga. De nouveaux entraînements et méditations chaque semaine. Le tout alimenté par Apple Watch.

Ensuite, la société affirme que les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à trois mois d’essai s’ils achètent une nouvelle Apple Watch. Pour les utilisateurs de Fitness +, Apple les a également informés de 25 nouveaux entraînements disponibles dans l’application Fitness pour cette nouvelle année.

Apple Fitness+ vient de fêter son premier anniversaire. En novembre dernier, le service a connu sa plus grande expansion avec 15 nouvelles régions, dont l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Emirats Arabes Unis.

Avec iOS 15.1 sorti en novembre, Apple Fitness+ a commencé à proposer des entraînements en groupe et de la méditation guidée. Avec SharePlay, les abonnés du service peuvent commencer une séance d’entraînement ou une méditation de groupe avec jusqu’à 32 de leurs amis et de leur famille tout en utilisant FaceTime sur un iPhone ou un iPad, et la session Fitness+ sélectionnée sera diffusée de manière complètement synchronisée pour chaque participant.

Une fois sur un appel FaceTime, les utilisateurs accéderont à l’application Fitness, sélectionneront un entraînement ou une méditation, verront leurs amis et leur famille à l’écran et commenceront. SharePlay fonctionne également avec Apple TV afin que les utilisateurs puissent suivre l’entraînement sur un grand écran tout en restant connectés avec leurs amis sur FaceTime à l’aide de leur iPhone ou iPad. Lorsqu’ils s’entraînent en groupe via SharePlay, les utilisateurs verront leurs métriques et progresseront vers la fermeture de leurs anneaux d’activité, tout en voyant et en écoutant leurs amis. Pendant une séance d’entraînement, lorsque quelqu’un avance sur la Burn Bar ou ferme ses anneaux d’activité, tous ceux qui s’entraînent seront avertis afin qu’ils puissent célébrer ensemble.

Pour en savoir plus sur Apple Fitness+ et Apple One, cliquez ici.

