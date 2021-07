Apple fait la promotion de la fonction ping de l’Apple Watch et de l’iPhone dans la nouvelle publicité “Haystack” [Video]

Apple sort une nouvelle publicité faisant la promotion de l’intégration entre l’iPhone et l’Apple Watch. Dans une vidéo publiée sur YouTube aujourd’hui, Apple joue sur l’idée de « l’aiguille dans une botte de foin », avec un agriculteur utilisant la fonction ping de son Apple Watch pour trouver un iPhone perdu dans une botte de foin.

« Un iPhone perdu est facilement retrouvé. Détendez-vous, c’est iPhone + Apple Watch », vante Apple dans la description de la vidéo. La vidéo est réglée sur la chanson « Searching (For Someone Like You) » de Kitty Wells.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité dans un document d’assistance :

Votre Apple Watch peut vous aider à trouver votre iPhone s’il se trouve à proximité. Appuyez longuement sur le bas de l’écran, balayez vers le haut pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur l’icône de l’iPhone. Votre iPhone émet une tonalité pour que vous puissiez le retrouver.

Conseil: Dans le noir? Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Ping iPhone et l’iPhone clignote également. Si votre iPhone n’est pas à portée de votre Apple Watch, essayez d’utiliser Find My sur iCloud.com.

En plus de la nouvelle vidéo “Haystack”, Apple a également partagé deux vidéos sur sa chaîne YouTube française promouvant la confidentialité. Vous pouvez consulter les trois nouvelles vidéos d’Apple intégrées ci-dessous.

Que pensez-vous de la nouvelle publicité « Haystack » d’Apple ? À quelle fréquence comptez-vous sur la fonction ping d’Apple Watch pour localiser un iPhone perdu ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

