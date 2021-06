Apple fait la promotion de l’iPad Pro avec une parodie de la « Petite Sirène » [Video]

Dans une vidéo non répertoriée, Apple fait la promotion du nouvel iPad Pro avec la série “Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur”. Cette fois, la société crée une parodie de la chanson « Part of Your World » de La Petite Sirène.

L’annonce a été trouvée par un utilisateur de Twitter tôt ce matin. Apparemment, il a été téléchargé le 3 juin, avant la WWDC21 et l’annonce de l’iPadOS 15.

La vidéo montre de nombreuses situations différentes où les gens doivent gérer la gestion des câbles, des journées de bureau ennuyeuses, tandis que d’autres utilisent librement le tout nouvel iPad Pro avec le clavier magique au soleil et dans une cafétéria.

Voici comment Apple décrit le nouvel iPad Pro :

L’iPad a tout ce dont vous avez besoin pour travailler, apprendre, créer et jouer en toute liberté. Grands écrans rétine immersifs, connectivité cellulaire disponible et autonomie incroyable, le tout dans des designs minces et légers. Et avec le nouvel iPad Pro suralimenté par la puce Apple M1, il y a un iPad pour n’importe qui et n’importe quoi.

Dans l’annonce, Apple fait la promotion des jeux sur le nouvel iPad Pro avec puce M1, de l’édition de photos et de son autonomie «toute la journée», alors qu’un utilisateur d’ordinateur portable essaie de trouver une prise de chargeur gratuite pour son ordinateur.

En effet, le nouvel iPad Pro M1 est puissant. Le nouveau modèle 12,9 pouces apporte également un nouvel écran Liquid Retina XDR avec technologie mini-LED. Loué par les critiques par son matériel, les utilisateurs attendent toujours plus d’améliorations logicielles pour mieux tirer parti de cette machine.

On ne sait toujours pas pourquoi Apple n’a pas publié cette annonce publiquement, mais c’est certainement un plaisir à voir. Si vous êtes un fan de Disney ou si vous voulez juste voir des gens au hasard parodier « La Petite Sirène », faites-vous plaisir dans la vidéo ci-dessous :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :