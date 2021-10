Apple fait la promotion des caméras iPhone 13 Pro avec la nouvelle vidéo « Experiments VI : Movie Magic »

Un mois après qu’Apple a dévoilé l’iPhone 13 Pro, la société continue de promouvoir les capacités de l’appareil photo en montrant comment certains utilisateurs peuvent aller jusqu’à la limite de ces appareils photo et créer de belles images.

Cette fois, Apple a commandé une expérience avec le photographe Dong Hoon Jun et l’artiste visuel James Thorton pour un court métrage de science-fiction. La vidéo intitulée « Movie Magic » montre qu’avec l’iPhone 13 Pro, les utilisateurs peuvent filmer « des effets spéciaux pratiques qui ressemblent aux films ».

Bien qu’il ait été tourné par des professionnels, ce qui rend les choses plus intéressantes, c’est la façon dont ils sont capables de créer de beaux effets à l’aide des caméras iPhone 13 Pro avec mode cinématique, de l’objectif ultra-grand angle remanié, etc.

La vidéo est divisée en six parties : Intro, Hyperspeed, Outer Space, Cloudscape, Anti-Gravity et Pepper’s Ghost. Dans chaque section, Hoon Jun et Thorton expliquent comment ils tournent une scène et comment rendre même un court métrage de science-fiction réel sans effets spéciaux.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple fait la promotion des capacités de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro, mais c’est certainement l’une des expériences les plus impressionnantes. Il y a quelques semaines, dans une interview avec TechCrunch, les dirigeants de l’entreprise ont expliqué comment ils avaient créé le nouveau mode cinématique.

« Nous savions qu’apporter une profondeur de champ de haute qualité à la vidéo serait beaucoup plus difficile [than Portrait Mode] », déclare le vice-président d’Apple, Kaiann Drance. « Contrairement aux photos, la vidéo est conçue pour bouger au fur et à mesure que la personne filme, y compris la poignée de main. Et cela signifiait que nous aurions besoin de données de profondeur de qualité encore plus élevée pour que le mode cinématique puisse fonctionner sur des sujets, des personnes, des animaux domestiques et des objets, et nous avions besoin de ces données de profondeur en continu pour suivre chaque image. Le rendu de ces changements de mise au point automatique en temps réel est une lourde charge de travail de calcul.

Alors que montrer aux professionnels utilisant les nouveaux appareils photo de l’iPhone 13 Pro à leur limite peut être un peu écrasant pour l’utilisateur régulier, ici, chez ., notre collègue Ben Lovejoy a montré un très bon test réel avec cette fonction. Bien qu’il en soit encore à ses débuts, il a été impressionné par cette fonctionnalité de première génération, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Découvrez ci-dessous le court métrage Shot On iPhone 13 Pro commandé par Dong Hoon jun et James Thorton :

