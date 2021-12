Apple fait la promotion des capacités vidéo de l’iPhone 13 Pro avec de courts clips

Cette année, Apple approuve vraiment l’idée qu’avoir un iPhone 13 Pro, c’est avoir « Hollywood dans votre poche ». Désormais, la société fait la promotion des capacités vidéo de son smartphone phare avec trois nouveaux courts clips partagés sur YouTube et d’autres médias.

Les nouveaux clips mettent en évidence certaines des fonctionnalités clés de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro pour la prise de vue vidéo. Le premier, intitulé « Détectives », montre le mode cinématique en action avec deux personnes et l’une d’elles floue en arrière-plan. La vidéo se concentre ensuite sur la personne en arrière-plan, car les utilisateurs peuvent choisir où se concentrer lors du tournage en mode cinématique.

Dans la deuxième vidéo intitulée « Basement », une femme traverse une maison sombre en parlant d’une voix mystérieuse. Cette fois, Apple promeut les améliorations pour la prise de vue dans des situations de faible luminosité avec l’iPhone 13 Pro.

Quant à la troisième vidéo, qui s’appelle « Pavel », la société montre dans une vidéo en noir et blanc comment les utilisateurs peuvent capturer plus de détails et rendre un film plus dramatique en utilisant le nouveau téléobjectif avec zoom optique 3x.

Tous les nouveaux clips durent environ 1 minute et sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube officielle d’Apple.

Vous pouvez tous les regarder ci-dessous :

