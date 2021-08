Apple fait la promotion du clip d’Olivia Rodrigo tel qu’il était “Made on iPad”

Apple s’est associé à la chanteuse et actrice Olivia Rodrigo plus tôt ce mois-ci pour promouvoir sa nouvelle chanson “Brutal” avec divers masques numériques créés sur l’iPad avec Procreate et Apple Pencil. Maintenant que le clip “Brutal” est disponible, Apple a réalisé un court clip soulignant qu’il était “Made with iPad”.

Le clip de 30 secondes d’Apple partagé sur YouTube montre des parties du clip vidéo “Brutal” d’Olivia Rodrigo, qui apparaît “portant” les masques numériques créés sur l’iPad. La vidéo montre également de brefs moments sur la façon dont les masques ont été dessinés à l’aide de l’application Procreate.

Le clip officiel de « brutal » d’Olivia Rodrigo. Réalisé par Petra Collins. Avec des masques brutaux, Made on iPad en utilisant la fonction FacePaint sur l’application Procreate.

Comme nous l’avons signalé précédemment, la campagne d’Apple avec Olivia Rodrigo encourage les fans à créer leurs propres #BrutalMasks à partager sur TikTok.

Inspirés par le morceau « Brutal » d’Olivia Rodrigo, les adeptes de TikTok sont encouragés à créer leurs propres #BrutalMasks. Apple a travaillé avec des artistes tels que Braeden O’Brien, Designical et fiona_art pour créer des didacticiels. Les vidéos suivent un format similaire aux sessions en ligne Today at Apple, où les téléspectateurs sont guidés pas à pas tout au long du processus de création et invités à partager leur travail.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’associe à des artistes pour promouvoir ses produits. En 2019, Selena Gomez a sorti le clip de sa chanson “Lose You To Love Me” entièrement tourné avec l’iPhone 11 Pro. En 2020, Lady Gaga a également tourné le clip de “Stupid Love” à l’aide de l’iPhone 11 Pro.

Vous pouvez regarder le teaser partagé par Apple ci-dessous :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :