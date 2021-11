Apple fait la promotion du mode Express Transit dans l’application Wallet auprès des utilisateurs de Londres

Cela fait quelques années qu’Apple a lancé la fonction Express Transit permettant aux utilisateurs de payer les transports en commun en rapprochant simplement l’iPhone d’un terminal NFC, sans avoir besoin de vérification d’identité.

La fonction, qui est disponible pour les utilisateurs de Londres depuis un certain temps, est désormais promue dans l’application Wallet, même si l’utilisateur dispose déjà de la fonctionnalité Express Transit.

Cela a été repéré par certains utilisateurs de Twitter, dont le designer Luiz Ottino et le développeur Nikolak Hansen-Turton, lorsqu’ils ont ouvert l’application Wallet. En haut de l’écran, vous pouvez voir la promotion « Apple Pay – Transport for London made easy ».

Lorsque vous cliquez dessus, Apple explique comment se déplacer en utilisant la fonction Mode express, qui ne nécessite ni Face ID ni Touch ID lors du paiement des transports en commun :

Tapez et partez sans Face ID ou Touch ID.

Traversez Londres à toute vitesse avec Apple Pay et arrêtez de chercher des cartes au guichet. Avec le mode Express, vous n’avez même pas besoin de déverrouiller votre iPhone ou votre Apple Watch lorsque vous voyagez en bus ou dans le métro de Londres. Tenez-le simplement devant le lecteur de carte jaune et vous êtes sur la bonne voie. N’oubliez pas de toujours entrer et sortir avec le même appareil et de garder vos cartes en plastique séparées de vos appareils Apple.

Gérez vos paramètres de mode express.

Le mode express utilise automatiquement votre carte par défaut pour Apple Pay. Si vous souhaitez modifier la carte que vous utilisez pour payer, ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone, accédez à Portefeuille et Apple Pay et choisissez une nouvelle carte. Si vous utilisez Apple Watch, choisissez une nouvelle carte à utiliser pour voyager sous « Exoress Travel Card » dans les paramètres Wallet et Apple Pay de l’application Watch sur votre iPhone. Vous pouvez également désactiver le mode express dans l’application Paramètres.