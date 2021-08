Apple fait la promotion par erreur d’applications frauduleuses dans la fonctionnalité App Store

Les utilisateurs et les développeurs de l’App Store en Australie ont signalé aujourd’hui qu’Apple avait présenté des applications frauduleuses sur l’App Store. Cette fois, dans une histoire “Slime Relaxations”, la société fait la promotion d’applications qui ont des abonnements hebdomadaires de plus de 10 $, dont beaucoup ne font rien.

Depuis que l’affaire Epic contre Apple a eu lieu il y a quelques mois, la société de Cupertino a déclaré qu’il serait mauvais de laisser d’autres sociétés et développeurs charger des applications sur l’iPhone ou même avoir des magasins d’applications concurrents.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à exposer des applications frauduleuses sur l’App Store. En février, un développeur a exposé plusieurs applications frauduleuses sur l’App Store, dont certaines ont généré des millions de dollars de revenus.

En juin, par exemple, un article du Washington Post a montré que les applications frauduleuses représentaient près de 2% des applications les plus rentables de l’App Store. Pour la défense d’Apple, Tim Cook a déclaré que l’App Store est un « endroit sûr et de confiance : »

« Nous voulions créer un endroit sûr et fiable pour que les utilisateurs découvrent des applications – et un moyen de fournir aux développeurs un moyen sécurisé et de soutien pour développer, tester et distribuer des applications aux utilisateurs d’iPhone dans le monde entier.

La curation a toujours été l’une des principales fonctionnalités de l’App Store et une source de valeur pour nos utilisateurs. Nous avons tenu un grand magasin de qualité comme modèle : un endroit où les clients peuvent trouver une grande variété d’options, mais peuvent être sûrs que la sélection est de haute qualité, fiable et actuelle.