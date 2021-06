Apple fait l’objet de critiques pour avoir censuré les applications LGBTQ+ sur l’App Store dans 152 pays

Apple fait l’objet de critiques pour avoir supprimé les applications LGBTQ+ de l’App Store dans 152 pays à travers le monde. Une nouvelle étude conjointe du groupe de défense américain Fight for the Future et de GreatFire, basé en Chine, qui suit la censure en Chine, précise que les décisions d’Apple dans ces pays “permettent la censure gouvernementale du contenu LGBTQ+”.

De nouvelles découvertes de Fight for the Future aux États-Unis et de GreatFire en Chine révèlent qu’Apple a permis la censure gouvernementale du contenu LGBTQ+, le plus directement 1 377 cas documentés de restrictions d’accès aux applications, dans 152 App Stores à travers le monde. De plus, au moins 50 applications LGBTQ+, dont la majorité des plus populaires, sont actuellement indisponibles dans un ou plusieurs App Stores. La plupart des App Stores où le plus grand nombre d’applications sont bloquées coïncident avec des pays déjà en bas de la liste des droits de l’homme pour la communauté queer. Des cas tels que la Malaisie, dont le gouvernement criminalise l’homosexualité mais où seules 7 applications LGBTQ+ sont supprimées de son App Store, soulignent le rôle d’Apple dans l’activation de cette censure ; ou le Niger et la Corée du Sud, dont les gouvernements ont légalisé l’homosexualité, mais dont les App Stores figurent dans le top 10 avec la plupart des applications LGBTQ+ indisponibles.

L’étude a été soulignée dans un rapport de Protocol aujourd’hui. Parmi les conclusions de l’étude, l’App Store en Chine a supprimé 27 applications liées aux LGBTQ+, soit à la demande du gouvernement chinois, soit à titre préventif. L’Arabie saoudite est l’App Store avec le plus d’applications liées aux LGBTQ+ indisponibles, il manque 28 applications.

Benjamin Ismail, directeur de campagne et de plaidoyer de GreatFire et coordinateur du projet Apple Censorship, a déclaré à Protocol que même si la Chine est connue pour sa censure généralisée et omniprésente, il est surprenant que le pays interdise plus d’applications liées aux LGBTQ+ sur l’App Store que les pays qui criminalisent l’homosexualité.

Une chose à noter est que ce n’est pas parce qu’une application n’est pas disponible dans un pays spécifique qu’elle a été supprimée par Apple. Ismail a toutefois confirmé à Protocol que l’étude GreatFire “ne comptait pas les applications supprimées par leurs développeurs”. Autrement dit, les applications et les chiffres référencés dans l’étude concernent uniquement les applications supprimées par Apple.

Voici les résultats de haut niveau cités par l’étude Fight for the Future :

L’Arabie saoudite est l’App Store avec le plus d’applications liées aux LGBTQ+ indisponibles (28 applications), suivie de la Chine (27). 6 des 10 meilleurs App Stores avec du contenu LGBTQ+ censuré se trouvent en Afrique subsaharienne. Parmi les 20 meilleures applications LGBTQ+ (telles qu’identifiées dans l’App Store américain), 13 ne sont pas disponibles dans un ou plusieurs pays, dont le top 3 : Grindr, Taimi et OkCupid. La majorité de ces applications les plus populaires ne sont pas disponibles dans plus de 20 pays.

L’étude pointe également les applications LGBTQ+ « les moins disponibles » disponibles dans le monde :

weBelong – Trouvez votre communauté (non disponible dans 144 App Stores) Hinge : Rencontres et relations (non disponible dans 135 App Stores) Qutie – Rencontres LGBT (non disponible dans 115 App Stores) Adam4Adam Gay Dating Chat A4A (non disponible dans 80 App Stores) Trans – Transgenre Rencontres (indisponible dans 77 App Stores)

Vous pouvez trouver l’étude complète sur le site Web Fight for the Future et en savoir plus sur Protocol.

