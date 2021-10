Apple fait l’objet d’une enquête alors que le Consumer Financial Protection Bureau enquête sur les « grandes plateformes de paiement technologiques »

Apple fait partie d’une poignée d’entreprises technologiques à qui le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) des États-Unis a ordonné de fournir des informations détaillées sur les plateformes de paiement qu’elle propose aux consommateurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le CFPB est une agence gouvernementale américaine qui « s’assure que les banques, les prêteurs et les autres sociétés financières vous traitent équitablement ».

Dans l’avis envoyé aux entreprises aujourd’hui (via Seeking Alpha), Rohit Chopra, direct du CFPB, explique :

Aujourd’hui, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a ordonné à six plates-formes technologiques offrant des services de paiement de fournir des informations sur leurs produits, leurs plans et leurs pratiques en matière de paiements. Les commandes ont été passées à Google, Apple, Facebook, Amazon, Square et PayPal. Le CFPB étudiera également les pratiques des géants chinois de la tech qui proposent des services de paiement, comme WeChatPay et Alipay.

Chopra ajoute que le CFPB se concentre principalement sur les pratiques de confidentialité de ces entreprises technologiques en matière d’informations financières :

On sait peu de choses sur la façon dont les grandes entreprises technologiques exploiteront leurs plateformes de paiement. Par exemple, les opérateurs vont-ils se livrer à une surveillance financière invasive et combiner les données qu’ils collectent sur les consommateurs avec leurs données de géolocalisation et de navigation ? Vont-ils à leur tour utiliser ces données pour approfondir la publicité comportementale, pratiquer une discrimination par les prix ou vendre à des tiers ?

Apple, bien sûr, met beaucoup plus l’accent sur la confidentialité que ses concurrents comme Google et Facebook. L’enquête du CFPB « contribuera à informer les régulateurs et les décideurs sur l’avenir de notre système de paiement ».

Apple propose actuellement une poignée de produits financiers, notamment Apple Card, Apple Pay et Apple Cash. L’enquête semble être davantage axée sur Apple Cash, car c’est la plate-forme qui vous permet d’envoyer et de recevoir de l’argent avec vos amis et votre famille.

Vous pouvez lire la lettre complète de Chopra ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :