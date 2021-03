Apple fait référence aux mises à jour inédites d’iOS 15 et de macOS 12 dans le code WebKit

Alors que nous attendons l’annonce officielle de la WWDC 2021 par Apple, le code WebKit open source d’Apple a récemment été mis à jour par Apple pour inclure des références aux mises à jour logicielles imminentes d’iOS 15 et de macOS 12. Le code WebKit fait généralement référence aux versions futures comme « TBA » pour masquer leurs numéros de version réels…

. a pu confirmer que les mentions d’iOS 15 et de macOS 12 ont été ajoutées au référentiel WebKit open source le mois dernier. Il a été ajouté avec le message de validation «Mettre à jour le délégué WKWebView getUserMedia vers la dernière proposition», par un employé d’Apple qui travaille sur la technologie WebKit.

Malheureusement, cette mention WebKit ne confirme rien sur ce à quoi s’attendre des mises à jour de cette année sur iOS et macOS. Cela pourrait cependant suggérer les plans de dénomination probables d’Apple pour les mises à jour iOS et macOS à venir à la WWDC cet été.

Bien que les noms marketing des futurs systèmes d’exploitation d’Apple ne reflètent pas nécessairement ce qui est utilisé dans le code, ce sont les premières références de macOS 12.0 et iOS 15.0 provenant d’Apple. Comme nous l’avons écrit précédemment, le code WebKit appelle généralement les futures versions comme « TBA » pour masquer leurs numéros de version réels.

La dénomination macOS est particulièrement remarquable cette année car Apple est passé de macOS 10.15 Catalina à macOS 11 Big Sur. Cela a marqué un changement notable dans les conventions de dénomination de macOS pour la première fois depuis l’introduction de Mac OS X en 2000.

Suite à l’introduction de macOS 11 Big Sur, de nombreuses personnes ont spéculé sur le fait qu’Apple passerait par les versions 11.0 points pour les mises à jour annuelles comme il l’a fait avec Mac OS X. Au lieu de cela, Apple a ensuite publié macOS 11.1 en tant que mise à jour mineure, indiquant que macOS basculerait à un style de dénomination de mise à jour similaire à iOS pour les versions annuelles.

Apple n’a pas encore annoncé de détails sur la WWDC 2021, ce qui est un changement par rapport aux années précédentes. Comme nous l’avons détaillé plus tôt ce mois-ci, voici les dates auxquelles Apple a annoncé des plans pour la WWDC pour les cinq dernières années:

2016: 18 avril 2017: 16 février 2018: 13 mars 2019: 14 mars 2020: 13 mars

La WWDC 2021 sera probablement un événement virtuel cette année en raison de la pandémie COVID-19. Nous nous attendons à ce que l’événement inclue iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et plus encore. Il n’est pas surprenant de voir ces références à iOS 15 et macOS 12, mais c’est un fait amusant de savoir ce qui se passe en interne chez Apple.

