Apple fera une grande annonce ce mercredi

Ce mardi, une interview du PDG d’Apple, Tim Cook, a été diffusée dans l’émission télévisée ‘This Morning’ -du réseau américain CBS- et nous a laissé un grand titre : la société Apple fera une grande annonce le 13 janvier.

Dans son entretien avec Gayle King, Cook a parlé de diverses questions d’actualité et a vivement critiqué l’assaut contre le Capitole des États-Unis. Mais la partie la plus intrigante de l’interview était l’aperçu d’une grande annonce qu’Apple fera aujourd’hui (mercredi).

“Ce n’est pas un nouveau produit”, a assuré le PDG de l’entreprise. Il faut donc exclure de nouvelles versions d’iPhone ou de nouveaux ordinateurs Mac.De plus, la société fondée à Cupertino a tendance à lancer des fuites lorsqu’elle va sortir un nouveau produit et en début d’année il n’y en a pas eu.

Ce qui est attendu, c’est que ce premier trimestre 2021 un nouveau ipad mini et qu’au cours de l’année une version plus petite et moins chère du AirPod max.

Tim Cook sur la chaîne américaine CBS.

Que va annoncer Apple ?

L’annonce précitée se fera lors de la diffusion de la deuxième partie de l’interview de Cook pour CBS et les portails spécialisés ont déjà commencé à parier.

Quelque chose de « très excitant » et « de plus en plus grand et meilleur » sont les seuls indices que Cook a donnés au sujet de cette « grande annonce ». Ainsi des portails comme muycomputer.com exclure qu’il s’agisse d’un déploiement de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour iOS 14, comme cela avait déjà été discuté et ce ne serait pas une grande surprise.

Un prototype de voiture autonome ou un don substantiel pour la recherche, la production et la distribution de vaccins contre le coronavirus, sont d’autres théories qui pointent. Ce seraient deux mouvements qui suivraient la philosophie de la marque.

Une autre théorie qui a découlé de l’interview est qu’Apple mettra les batteries à lutter contre les « fake news », le populisme et les services comme Parler, ce qui a conduit les partisans les plus radicaux de Donald Trump à prendre d’assaut le Capitole à Washington DC

Et enfin, ils annoncent la possibilité que l’annonce concerne le Compatibilité ARM de Windows 10 avec les ordinateurs Apple, quelque chose que les utilisateurs de produits « pomme mordue » attendaient depuis longtemps.

Dans quelques heures, nous saurons si l’une de ces théories est vraie.