Apple ferme des magasins de détail aux États-Unis et au Canada en raison de COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, Apple a fermé plusieurs de ses magasins de détail dans le monde. Ce n’est qu’en juin 2021 que tous les Apple Stores du monde entier ont été ouverts simultanément pour la première fois en 75 semaines, mais maintenant, la société a de nouveau décidé de fermer certains de ses magasins aux États-Unis et au Canada en raison de la nouvelle variante COVID-19.

Tel que rapporté par Bloomberg, Apple a temporairement fermé ses magasins à Miami, Maryland et Ottawa en réponse à la récente augmentation du nombre de cas de COVID-19. La nouvelle survient un jour après que la société a rétabli un mandat pour les masques dans tous ses magasins de détail aux États-Unis.

Apple Inc. a temporairement fermé trois magasins de détail aux États-Unis et au Canada après une augmentation du nombre de cas et d’expositions d’employés à Covid-19, le dernier signe qu’une résurgence de virus menace les opérations de vente au détail juste avant Noël.

L’entreprise a déclaré que tous les employés passeraient des tests Covid-19 avant la réouverture des magasins et qu’elle restait en contact avec les travailleurs concernés. Les fermetures de magasins dues à une augmentation des cas internes de Covid durent généralement quelques jours.