Apple ferme des magasins supplémentaires au milieu de la montée en flèche d’Omicron

Apple a fermé plusieurs magasins dans les grandes villes américaines au cours des deux dernières semaines en raison de l’augmentation des cas de COVID-19. Selon un rapport de Bloomberg, sept sites en Amérique du Nord ont fermé la semaine dernière, y compris les Apple Stores à Atlanta, en Géorgie ; Houston, Texas et Montréal, Canada entre autres. L’entreprise encourage les clients à faire leurs achats en ligne.

Apple n’a pas commenté la situation spécifique dans chacun des magasins fermés récemment, mais la société aurait pour politique de fermer complètement un magasin une fois que 10% du personnel est positif pour COVID-19. Bien sûr, l’augmentation du nombre de cas parmi le grand public peut également être un facteur, et les voyages de vacances aux États-Unis ont exacerbé l’augmentation des cas de la nouvelle variante omicron. Apple a été relativement prudent tout au long de la pandémie par rapport à certains de ses concurrents. Selon un rapport de The Verge, l’entreprise a rétabli sa politique de masques et a retardé son intention de reprendre le travail au bureau pour certains employés.

« Nous surveillons régulièrement les conditions et nous ajusterons nos mesures de santé pour favoriser le bien-être des clients et des employés », a déclaré un représentant d’Apple à Bloomberg. « Nous restons attachés à une approche globale pour nos équipes qui combine des tests réguliers avec des contrôles de santé quotidiens, le masquage des employés et des clients, un nettoyage en profondeur et des congés de maladie payés. »

Pour que les affaires continuent de fonctionner aussi régulièrement que possible, Apple fait la promotion des achats en ligne, en particulier son option de livraison en deux heures. Selon ., la société faisait beaucoup de publicité pour des livraisons gratuites de deux heures dans « la plupart des zones métropolitaines » dans les jours précédant Noël. La disponibilité et le coût de ce service varient considérablement en dehors des promotions de vacances.

Les Apple Stores fermés la semaine dernière comprennent un à Miami, en Floride, à Palm Beach, en Floride, au Summit Mall dans l’Ohio, à Pheasant Lane dans le New Hampshire et à Sainte-Catherine à Montréal, au Canada. Deux Apple Stores ont été fermés à Atlanta – un à Lenox Square et un au Cumberland Mall. Au cours des dernières semaines, d’autres magasins ont fermé et rouvert alors que leurs employés se remettent du virus, notamment des magasins au Texas, au Maryland, à Hawaï, en Caroline du Sud, en Floride, en Ohio et à Ottawa.

Selon Apple, les employés sont testés régulièrement pour surveiller la nécessité de fermetures, et le magasin n’est pas rouvert tant qu’un nombre suffisant d’employés n’est pas à nouveau testé négatif. L’entreprise a rétabli un mandat de masque dans tous ses magasins aux États-Unis