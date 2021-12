Apple ferme plus de magasins à New York, offrant un ramassage en bordure de rue pour les commandes en ligne

Apple a poursuivi sa série de fermetures de magasins aux États-Unis suite à une augmentation des cas de COVID-19. Maintenant, et comme le rapporte Bloomberg, Apple ferme désormais 16 magasins rien qu’à New York, y compris des emplacements essentiels tels que le magasin Fifth Ave., Grand Central Station et le World Trade Center. Les magasins de détail de Staton Island et du Bronx ont également été touchés.

Contrairement aux fermetures précédentes, cependant, Apple aborde la situation à New York d’une manière différente. De Bloomberg :

Apple a temporairement fermé de nombreux magasins ces dernières semaines car il fait face à la variante très contagieuse de l’omicron, mais il essaie une approche différente avec la fermeture de New York. L’entreprise permet toujours aux clients de passer des commandes en ligne et de les récupérer dans les magasins. Les acheteurs ne pourront pas entrer dans le magasin pour parcourir ou acheter quoi que ce soit sur place, et le support technique du Genius Bar ne sera pas disponible.

Apple a fait quelque chose de similaire avec ses autres fermetures récentes de magasins. Au lieu d’un ramassage en bordure de rue, cependant, les magasins à travers le pays ont offert une livraison gratuite de deux heures sur certains produits.

Tout cela fait suite à un pic de cas de COVID à New York alors que la variante Omicron du virus poursuit sa propagation. Apple n’a encore donné de date pour la réouverture d’aucun de ses magasins, mais a continué à dire qu’il surveillait les conditions dans chaque localité avec les magasins touchés par ces fermetures.

La société avait auparavant fermé plus de 20 points de vente à travers le pays dans des États tels que le Texas, l’Ohio et la Floride.

MagSafe pour de l’argent

Apple Wallet a une concurrence saine

Depuis la sortie du système MagSafe d’Apple en 2020, de nombreux fabricants d’accessoires pour iPhone ont produit de nouveaux accessoires en réponse. Ce sont les meilleurs portefeuilles MagSafe, Apple et autres.