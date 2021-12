Apple ferme ses magasins à New York au public en raison du rebond de la pandémie

28/12/2021 à 07:47 CET

Le géant de la technologie Apple a annoncé ce lundi que ses magasins à New York seront temporairement fermé au public en raison de l’augmentation des cas de covid-19, bien qu’ils serviront les clients qui viennent chercher les produits achetés en ligne.

La mesure touche, entre autres, les établissements surpeuplés de la Fifth Avenue, Grand Central, Soho et World Trade Center, les médias locaux ont rapporté, citant la société basée à Cupertino, en Californie.

Les autres points de vente ne recevront pas non plus d’acheteurs en personnes. cinq comtés New York, selon ces versions.

« Nous surveillons régulièrement les conditions et nous ajusterons nos mesures de santé et nos services en magasin pour favoriser le bien-être des clients et des employés », a déclaré la société dans un communiqué publié par le réseau américain CNN.

En outre, il a indiqué qu’ils restaient déterminés à « approche intégrale » pour ses équipes, qui allie tests périodiques et bilans de santé quotidiens, port de masques tant par les salariés que par les clients, nettoyage en profondeur et arrêts maladie payés.

La chaîne CNBC a indiqué qu’Apple avait déjà fermé temporairement des magasins il y a quelques jours à Miami et Annapolis (Maryland), ainsi qu’au Canada suite au rebond des infections. La décision a également touché les locaux de Géorgie, Texas et New Hampshire, Le journal New York Post a souligné.

La décision arrive à un moment où les cas de covid-19 ont augmenté aux États-Unis avant l’avancée de la variante omicron.

Au cours de la dernière semaine (du 19 au 26 décembre), une moyenne de 203 000 par jour, un niveau qui n’avait pas été vu depuis le 19 janvier, selon les données du Washington Post.