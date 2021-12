Apple ferme temporairement plusieurs magasins et retarde le retour au bureau alors que les cas de COVID-19 montent en flèche

Apple a annoncé jeudi qu’il fermerait temporairement trois de ses magasins et a retardé son plan de retour au travail suite à une augmentation des cas de COVID-19.

Les magasins Apple à Miami sont fermés jusqu’à jeudi, tandis que les magasins à Ottowa, en Ontario, et à Annapolis, dans le Maryland, sont fermés jusqu’à vendredi, selon le Wall Street Journal. L’entreprise a également déclaré aux employés qu’elle avait reporté son plan de retour au bureau à une date indéterminée.

Apple a annoncé mardi qu’il exigerait que tous les clients portent des masques lors de leurs achats dans l’un de ses magasins de détail américains.

« Nous surveillons régulièrement les conditions et nous ajusterons nos mesures de santé dans les magasins pour soutenir le bien-être des clients et des employés », a déclaré mardi un porte-parole d’Apple à la Daily Caller News Foundation.

« Au milieu de l’augmentation des cas dans de nombreuses communautés, nous exigeons désormais que tous les clients se joignent aux membres de notre équipe pour porter des masques lorsqu’ils visitent nos magasins », a déclaré le porte-parole.

Apple a fermé tous ses magasins en 2020 lorsque la pandémie a commencé, selon CNBC. Les magasins ont rouvert en 2021, obligeant tous les employés à porter des masques.

Pendant ce temps, d’autres grandes entreprises américaines mettent également en œuvre des politiques COVID-19 strictes à mesure que le nombre de cas augmente.

Google a déclaré mardi à ses employés qu’ils perdraient leur salaire et éventuellement leur emploi s’ils refusaient de se conformer à sa politique COVID-19, qui exige la présentation d’une preuve de vaccination.

JPMorgan Chase & Co., la plus grande banque du pays, a déclaré aux travailleurs non vaccinés de Manhattan qu’ils devaient travailler à distance jusqu’à ce qu’ils reçoivent un vaccin. La chaîne de supermarchés Kroger a annoncé mardi qu’elle supprimerait les congés d’urgence payés pour tous les employés non vaccinés et obligerait certains à payer une surtaxe d’assurance maladie de 50 $ à partir de 2022.

