Apple fête ses 40 ans en France et ouvre un nouveau studio de radio musicale à Paris

Pour célébrer 40 ans « d’innovation, de créativité et de service client à travers la France », Apple a annoncé l’ouverture d’un studio Apple Music Radio à Paris, le premier du genre en Europe continentale. Situé sur les Champs-Élysées, ce studio est une autre initiative d’Apple pour soutenir la scène culturelle française.

Ce projet « à la pointe de la technologie » sera le lieu où Apple créera du contenu local, comme il le fait actuellement à Los Angeles, New York, Nashville et Londres.

« La France occupe une place particulière dans mon cœur », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « À chaque fois que j’y vais, je suis inspiré par cette communauté accueillante, dynamique et profondément créative d’artistes et de développeurs. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d’Apple en France avec nos équipes locales et les clients et communautés qu’elles servent ».

Selon un billet de blog d’Apple, avec Mehdi Maïzi et T-Miss comme hôtes Apple Music, le studio parisien accueillera les plus grands noms de la musique francophone tout en servant de tremplin aux talents émergents. La société précise que « le studio accueillera également bientôt des artistes qui viendront animer leurs propres émissions de radio. L’espace comprendra un studio de radio avec une cabine DJ, ainsi qu’une cabine d’écoute Space Audio pour les artistes.

Apple souligne également ses 40 ans d’histoire en France, affirmant que l’entreprise compte plus de 2 700 employés dans le pays et 20 Apple Stores, le plus grand réseau d’Europe continentale. Il existe également près de 500 fournisseurs locaux dans le pays qui représentent Apple.

Non seulement cela, mais grâce à la communauté croissante de développeurs d’Apple, il y a près de 250 000 emplois à travers la France liés aux produits de l’entreprise.

Apple a également mis en avant une poignée de développeurs français, sur lesquels vous pouvez en savoir plus ici.

