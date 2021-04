Apple fête ses 45 ans: Tim Cook se souvient de Steve Jobs et demande aux employés de se consacrer à nouveau à la création de produits transformateurs

Au cours de ces 45 années, Apple s’est taillé une place en tant que marque haut de gamme. (Image: AP)

Apple a eu 45 ans jeudi et à cette occasion, le PDG Tim Cook s’est souvenu du cofondateur Steve Jobs et a envoyé un e-mail remerciant tous les employés de l’entreprise. Apple a été lancé par Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976 le 1er avril.

Dans un article sur le site de micro-blogging Twitter, Cook a écrit qu’à l’occasion de l’anniversaire de l’entreprise, il s’est rappelé les paroles de Jobs: «Jusqu’à présent, nous avons été un voyage incroyable, mais nous avons à peine commencé.» Il a remercié tous les employés d’Apple pour leurs contributions, encourageant les 45 prochaines années et plus à venir pour l’entreprise. Il a également demandé aux employés de se consacrer à nouveau à la vision avec laquelle Apple a été formé.

Alors qu’Apple fête ses 45 ans aujourd’hui, je me souviens des paroles de Steve d’il y a de nombreuses années: «Cela a été un voyage incroyable jusqu’à présent, mais nous avons à peine commencé.» Merci à tous les membres de notre famille Apple pour tout ce que vous avez fait pour enrichir des vies. Voici les 45 prochaines années et au-delà! – Tim Cook (@tim_cook) 1 avril 2021

Au cours de ces 45 années, Apple s’est taillé une place en tant que marque haut de gamme. Il a également été un chef de file dans de nombreux aspects de l’innovation technologique, que ce soit via l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Ayant commencé comme une entreprise qui a vendu des ordinateurs Mac, Apple est maintenant bien plus que des ordinateurs, des ordinateurs portables et des iPhones.

En novembre 2020, Cupertino a atteint une valeur marchande de 2 billions de dollars, se positionnant désormais comme la société cotée en bourse la plus précieuse au monde. Ceci alors même que le monde était confronté à une pandémie mondiale, avec des personnes confrontées à des pertes d’emplois et des économies atteignant de nouveaux creux. De plus, la valorisation d’Apple a doublé en l’espace de deux ans seulement, passant de 1 billion de dollars en 2018 à 2 billions de dollars en 2020.

Alors que les appareils Apple, allant des iPhones, iPads, ordinateurs Mac à Apple Watch et AirPods fonctionnent assez bien, son activité de services, qui comprend des services comme Apple Music, App Store et Apple Care, entre autres, fonctionne également bien pour l’entreprise. Au cours des quatre dernières années, les revenus des services de Cupertino ont doublé et devraient bientôt franchir le chiffre de 45 milliards de dollars.

Apple a également pris des mesures importantes pour justifier sa position de leader du secteur. Il est passé de son partenaire de longue date Intel à ses propres puces M1 internes pour alimenter les derniers Mac sortis à la fin de l’année dernière. Bien que cette décision ait irrité Intel, ce qui est compréhensible, elle a conduit les derniers Mac à offrir une meilleure expérience de traitement. Cupertino a également annoncé l’année dernière qu’avec iOS 14, il serait nécessaire pour les développeurs d’applications d’obtenir l’autorisation explicite des utilisateurs avant de collecter et / ou de partager leurs données avec des applications tierces, ce qui a amené Apple dans une guerre directe avec les médias sociaux. géant Facebook, qui s’est appuyé sur ces données pour son activité de publicité ciblée.

Mais, avec ces deux étapes, Cupertino a tenté d’affirmer que pour l’entreprise, les clients et leurs expériences passent avant tout, quel que soit le nombre de rivaux qu’il fait face à cette promesse. Il est logique qu’Apple ait recours à de telles mesures pour faire passer le message de « clients d’abord », car le dévouement aux clients et leur confort ont toujours été le raisonnement clé pour Cupertino de facturer un joli centime pour ses produits et services.

Dans un e-mail que Cook a envoyé aux employés de l’entreprise, il a déclaré qu’Apple avait été créée avec pour mission de fournir des produits transformateurs aux clients afin de redéfinir ce que la technologie est capable de réaliser, tout en améliorant la vie des gens. Il a ensuite appelé les employés à se consacrer à nouveau à cette cause, et aussi à la maintenir longtemps vivante.

Dans une note inspirante à son équipe, il a également déclaré que le présent avait un grand potentiel pour l’entreprise, et qu’elle disposait également d’une équipe dévouée et talentueuse, ce qui faisait de Cupertino une obligation de réaliser ce potentiel.

