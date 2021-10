Apple Fifth Avenue propose désormais la gravure d’AirPods en magasin le jour même

Le magasin phare d’Apple sur la Cinquième Avenue à New York propose désormais la gravure d’AirPod le jour même. Le nouveau service est complété par un magnifique nouvel écran d’avenue qui présente tous les différents designs que vous pouvez faire graver sur vos AirPod. Chacun des emoji et du texte de l’écran est gravé dans le mur.

Apple propose la gravure dans le magasin de la Cinquième Avenue pour les AirPods de deuxième génération, les nouveaux AirPods de troisième génération et les AirPods Pro. Selon un spécialiste du magasin, le processus prend environ 20 minutes.

Un client doit simplement choisir un modèle d’AirPod, puis un spécialiste lui remettra un iPad pour saisir son texte préféré à graver. Comme sur l’application et le site Web de l’Apple Store, vous pouvez choisir parmi une grande variété d’émojis ou ajouter du texte. Vous pouvez même combiner des emojis et du texte pour créer une combinaison unique.

L’iPad sous l’écran explique le processus et peut vous renseigner sur l’un des trois modèles d’AirPod. Malheureusement, il semble que les AirPods Max ne soient pas disponibles pour être gravés dans le magasin de la Cinquième Avenue. Apple dit qu’ils ont une nouvelle machine spécialement conçue pour graver les trois étuis AirPods de style oreillette.

On ne sait pas si le service viendra dans d’autres magasins Apple, mais si celui-ci est particulièrement réussi, j’imagine qu’ils commenceront à apparaître dans d’autres magasins phares. Apple Fifth Avenue à Manhattan est ouvert 24h/24 et 7j/7. Vous devrez suivre les protocoles COVID-19, y compris le port d’un masque.

