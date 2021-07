Apple, Fitbit et d’autres trackers de fitness ont des préjugés que vous devez connaître

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La promesse des trackers de fitness, naturellement, est de quantifier et d’optimiser la condition physique. Il vaut toujours mieux faire de l’activité que pas d’activité, mais obtenir les meilleurs résultats signifie déterminer combien de calories et de nutriments vous consommez et apprendre à travailler plus fort, mieux et plus rapidement. Avant de prendre un appareil de Fitbit, Samsung ou Polar, il est important de savoir que tous les principaux trackers sont orientés vers les entraînements cardio.

Il convient de noter que dans ce cas, le « biais » n’implique pas que les entreprises sont injustes ou même nécessairement intentionnelles. Au contraire, les trackers (et leurs applications Android et iPhone) sont avant tout optimisés pour le cardio. Les modes d’activités comme le yoga et la musculation sont courants, mais la valeur des trackers de fitness est diminuée pour eux.

Pour nos besoins, nous allons définir le cardio comme des entraînements comme la course, la marche ou le vélo, et dans une moindre mesure, des choses comme les vélos elliptiques, les rameurs ou les cordes de combat. Alors que la plupart des entraînements feront battre votre cœur plus vite, le cardio en fait l’objectif principal.

Problème n°1 du suivi de la condition physique : capteurs de mouvement

Jimmy Westenberg / Autorité Android

À part quelques ceintures pectorales et autres exceptions, la plupart des trackers sont équipés de gyroscopes. La comparaison des données en direct avec les modèles attendus permet de suivre les mouvements répétitifs, tels que la course et la marche. Un Fitbit, par exemple, calcule les « pas » d’un porteur en fonction de son mouvement de balancement.

Le nombre de pas peut être une mesure utile pour la personne moyenne. Cependant, ils sont faciles à falsifier, et même lorsque quelqu’un est complètement honnête, les traqueurs se trompent souvent. En effet, les entreprises commencent déjà à passer à différentes métriques telles que les minutes actives. Les coureurs sérieux ne font pas du tout attention à leurs pas – ils sont plus préoccupés par le rythme, l’efficacité, la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène.

Si les gyroscopes ne sont pas fiables pour quelque chose d’aussi simple que la course, cela les rend encore moins adaptés aux activités complexes comme la danse ou celles avec peu de mouvement du poignet comme les tractions. Même les squats d’haltères et les développé couchés sont difficiles à suivre de manière cohérente, car les haltérophiles utilisent des poignées et des plages différentes. Quelques entreprises font un effort à cet égard – Garmin, par exemple, permet aux gens de suivre les sets et les représentants – mais ces données doivent généralement être corrigées plus tard, ce qui leur enlève toute commodité. Il est souvent plus facile de noter les choses sur papier.

Problème n°2 : la fréquence cardiaque ne vous dit pas tout

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le seul type de capteur à valeur universelle est la fréquence cardiaque. Combiné à des détails tels que l’âge et le poids, un capteur optique ou ECG correctement porté peut donner une idée de vos performances et un chiffre approximatif de la dépense calorique. En fait, beaucoup de gens s’engagent dans ce qu’on appelle l’entraînement de zone, dans lequel ils essaient de garder leur cœur dans une plage cible. Les montres Fitbit, Garmin et Polar, en particulier, répondent au concept de zone.

Cependant, de nombreuses activités ne se prêtent pas à un entraînement par zone, et les capteurs de fréquence cardiaque au poignet sont moins précis lorsque l’intensité baisse et augmente, par exemple en se lançant dans un soulevé de terre de 300 livres après un repos de 60 secondes. Il convient de noter que certains capteurs de fréquence cardiaque haut de gamme au poignet peuvent suivre des sangles thoraciques plus précises, mais c’est un cas rare.

La fréquence cardiaque ne parvient pas non plus à évaluer pleinement les performances dans de nombreux cas. Les haltérophiles sont plus préoccupés par les totaux de puissance et de portance, tandis que les activités comme le yoga et le pilates concernent autant la mobilité et l’endurance que n’importe quoi.

On ne soulignera jamais assez que pour les calories, même les meilleurs capteurs de fréquence cardiaque – comme les unités ECG sur les sangles thoraciques, généralement l’option de consommation la plus précise – ne peuvent fournir qu’une estimation approximative. De nombreux facteurs déterminent les calories brûlées dans le monde réel, de sorte que les trackers peuvent souvent perdre des centaines de calories, ce qui fait toute la différence si quelqu’un essaie de prendre du poids ou de le perdre. Une estimation peut être utile, mais uniquement comme point de départ pour des ajustements personnels, et cela est particulièrement vrai pour les personnes opérant en dehors de la sphère cardio.

Enjeu n°3 : Le caractère volage de la demande publique

Tentative très timide de jonglage avec Kettlebell !

Tous les fabricants d’appareils prospèrent ou meurent en fonction de la demande des consommateurs. Compte tenu des ressources limitées, il est donc logique de cibler les produits sur la plus grande démographie. Le résultat avec les trackers de fitness est qu’ils sont commercialisés auprès des fans de cardio – il y a plus de gens qui courent, marchent et font du vélo qu’il n’y a de fer à repasser. Ceci, à son tour, est dû au fait que les gens sont plus souvent préoccupés par la perte de poids ou la santé cardiaque en général que par des choses comme la force ou la flexibilité.

Tous les fabricants d’appareils prospèrent ou meurent en fonction de la demande des consommateurs.

L’effet de cela peut être vu non seulement dans les spécifications matérielles, mais dans des applications comme Apple Fitness et Google Fit, qui donnent la priorité aux activités cardio. Le premier encourage les gens à fermer leurs bagues Move quotidiennes, tandis que Fit récompense les utilisateurs avec des « Points cardiaques ». Certaines applications vont plus loin et supposent que votre objectif doit être la perte de poids. Polar Flow, par exemple, vous réprimandera régulièrement si votre poids augmente. Peu importe si ces 10 livres supplémentaires sont principalement des muscles.

Est-ce que quelqu’un essaie de contourner le biais cardio?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Au-delà de Garmin, le meilleur effort pour faire face à la situation vient peut-être de Coros. Les montres de fitness de cette dernière tenue permettent aux gens de créer des exercices de musculation structurés via une application mobile, en ciblant même des groupes musculaires individuels grâce à une gamme d’exercices sélectionnables. Cela répond en fait à une préoccupation plus importante que le comptage des répétitions – s’assurer que l’entraînement frappe chaque muscle assez souvent pour déclencher la croissance. Les appareils Coros commencent à 200 $ pour le Pace 2, bien que le modèle le moins cher avec un écran tactile (en aucun cas requis) soit le Apex Pro à 500 $.

Il y a eu des efforts extrêmement spécialisés, tels que le capteur d’haltères Flex à 495 $. L’un des premiers trackers de force au poignet provenait d’Atlas Wearables d’Austin, mais ses produits n’ont jamais atteint le grand public en tant qu’entreprise solo. Cela pourrait être sur le point de changer – Atlas a été acheté par Peloton en mars 2021, et Bloomberg rapporte que la société développe un brassard qui s’associera aux cycles et tapis roulants de Peloton. Alors que l’accent devrait évidemment être mis sur le cardio, Peloton intègre un travail de force et pourrait utiliser les algorithmes d’Atlas.

Trackers recommandés pour les entraînements non cardio

Le Pace 2 et l’Apex Pro de Coros sont des choix logiques pour les personnes axées sur la force qui insistent pour suivre la voie de la montre. Si vous n’avez pas besoin d’une nouvelle montre et/ou n’êtes pas intéressé par la force, il peut en fait être plus simple (pour les amateurs de fitness) de choisir une ceinture pectorale ou un brassard. L’étalon-or pour les ceintures pectorales est le Polar H10, un modèle qui prend en charge les connexions Bluetooth et ANT+ et peut mettre en cache les données d’une seule session, vous n’avez donc pas besoin d’avoir votre téléphone à proximité. Parce qu’il a quelques années, il peut périodiquement être trouvé en dessous de son prix de 90 $.

Les brassards optiques sont moins précis que les sangles pectorales mais généralement plus confortables et peuvent être un juste milieu pour les personnes qui souhaitent garder leurs poignets libres. Polar est à nouveau le leader dans ce domaine grâce au Verity Sense à 90 $, qui peut stocker jusqu’à 600 heures de données et même être clipsé sur des lunettes de natation pour suivre la fréquence cardiaque depuis votre tempe. Une alternative solide est le Rhythm+ 2.0 à 90 $ de Scosche, qui n’a pas de mémoire mais a une batterie rechargeable de 24 heures.

De manière réaliste, tant qu’il y a un capteur de fréquence cardiaque décent, la plupart des gens peuvent s’entendre avec un tracker ou une montre intelligente au poignet standard, surtout si les fonctions non liées à la forme physique sont la priorité. Il s’agit simplement de reconnaître et de s’adapter aux préjugés, ce que chaque produit de fitness exige actuellement. Il faudra peut-être encore quelques années avant que le matériel et les logiciels puissent combler l’écart.

