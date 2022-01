Apple Fitness+ ajoute des fonctionnalités Collections et Time to Run

Apple a annoncé une extension de la fonctionnalité Apple Fitness+ existante avec l’ajout d’une nouvelle série Time to Run. De nouvelles collections arrivent également, regroupant plusieurs entraînements en groupes conçus pour aider les gens à atteindre leurs objectifs.

Les nouveaux ajouts, annoncés via la publication de la salle de presse, rejoignent les offres Fitness+ existantes, y compris des séances d’entraînement guidées et des promenades. Time to Run et Collections seront mis en ligne le 10 janvier pour tous les abonnés Fitness+.

Apple Fitness+ s’enrichit de six nouvelles collections comprenant un mélange d’exercices et de méditations guidées.

Fitness+ présentera Collections, une série d’exercices et de méditations de la bibliothèque Fitness+ organisée pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs. S’appuyant sur près de 2 000 entraînements de style studio et méditations guidées disponibles dans Fitness+, Collections offrira aux utilisateurs une toute nouvelle façon de se motiver au début de leur prochain entraînement ou méditation. Les collections incluront un plan suggéré pour aider les utilisateurs à faire des choix de formation intentionnels au cours des prochains jours ou semaines.

Les collections incluent « 30-Day Core Challenge », « Run Your First 5K » et « Wind Down for a Better Bedtime » entre autres.

Ceux qui connaissent Time to Walk sauront à quoi s’attendre de Time to Run, chaque course étant « axée sur un itinéraire de course populaire dans certains des endroits les plus remarquables et les plus emblématiques ».

Chaque épisode est composé de conseils de coaching inspirants dirigés par l’un des entraîneurs de Fitness+ que les utilisateurs connaissent et aiment, notamment Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez et Scott Carvin, ainsi qu’un nouvel entraîneur de course à pied, Cory Wharton-Malcolm. Wharton-Malcolm, qui est réputé pour défendre l’inclusivité dans la communauté des coureurs, a couru son premier marathon en 2007, et maintenant il se lance dans des aventures de course partout dans le monde. Son coaching vif rend même la course la plus difficile à jouer.

Time to Run est lancé avec trois épisodes, un nouvel épisode arrivant chaque semaine. Les trois à faire ses débuts avec le long métrage incluent Londres, entraîné par Cory Wharton-Malcolm; Brooklyn, coaché ​​par Emily Fayette ; et Miami Beach, coaché ​​par Sam Sanchez.

Apple a également confirmé que les fonctionnalités Artist Spotlight et Time to Walk s’étendent pour inclure de nouveaux invités. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce qui se passe dans la troisième saison de Time to Walk, et plus encore, peuvent lire l’annonce complète de la salle de presse pour tous les détails.

Apple Fitness+ fait partie des meilleures offres de fitness Apple Watch, bien que vous deviez payer pour cela. Il fait également partie du forfait d’abonnement Apple One.

