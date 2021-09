Apple Fitness+ ajouté gratuitement à UnitedHealthcare

in

Les membres UnitedHealthcare entièrement assurés bénéficieront bientôt de 12 mois gratuits d’Apple Fitness+ avec leur assurance.

Le fournisseur a annoncé aujourd’hui :

UnitedHealthcare, une société du groupe UnitedHealth (NYSE : UNH), a étendu sa collaboration avec Apple pour fournir à des millions de membres un accès, sans frais supplémentaires, à Apple Fitness+, le premier service de remise en forme entièrement construit autour d’Apple Watch®. Il s’agit de la première offre de ce type pour Apple Fitness+ par un régime d’assurance maladie.

Les 3 millions de membres entièrement assurés de UnitedHealthcare bénéficieront de l’avantage dans le cadre de leurs plans à partir du 1er novembre sans frais supplémentaires, et cela sera également offert aux employeurs avec des plans de santé autofinancés à partir de l’année prochaine. Les employeurs pourront acheter un forfait Apple Fitness comprenant un abonnement de 12 mois et une carte-cadeau de 25 $.

Rebecca Madsen, directrice des consommateurs de UnitedHealthcare, a déclaré : « Rendre Apple Fitness+ accessible à des millions de membres de UnitedHealthcare fait partie de nos efforts plus larges pour aider les gens à s’engager dans leur bien-être et à rester en meilleure santé. Une façon d’atteindre ces objectifs est d’aider les gens à améliorer leur fitness, de nombreuses personnes se tournant vers des ressources numériques et à la demande pour se motiver ou rester motivés. Nous sommes ravis d’être le premier régime d’assurance maladie à offrir ce type d’accès à Apple Fitness+.

Au-delà des 12 mois, les inscrits au mouvement UnitedHealthcare peuvent désormais s’inscrire à Apple Fitness + et utiliser des incitations pour couvrir le coût de 9,99 $.

Trouvez votre forme physique

Apple Fitness+

De nouveaux entraînements chaque semaine et une attitude positive pour votre parcours de remise en forme.

Fitness+ vous aide à trouver les entraînements qui vous conviennent, avec une vaste collection de séances dans des pratiques telles que l’entraînement de base, le yoga et l’aviron. Chaque cours est dispensé par un instructeur de haut niveau et de nouveaux cours sont ajoutés chaque lundi.

