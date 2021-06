Apple Fitness+ annonce une nouvelle série d’entraînements Time to Walk à partir du 28 juin

in

Après la fin de sa première saison d’entraînements Time to Walk en avril, Apple a annoncé aujourd’hui que de nouveaux épisodes audio reprendraient à partir du 28 juin.

Time to Walk fait partie d’Apple Fitness+, le service d’abonnement aux entraînements de fitness d’Apple. Time to Walk encourage les utilisateurs à faire une promenade en plein air d’une demi-heure avec leur montre, guidés par la narration édifiante et inspirante de célébrités célèbres.

La première animatrice de Time to Walk pour la deuxième saison est Gina Rodriguez, actrice de télévision américaine qui a joué dans la série télévisée Jane the Virgin.

Apple a annoncé que les célébrités à venir de Time to Walk incluent le boxeur Anthony Joshua, le présentateur britannique Stephen Fry, le mannequin Naomi Campbell, l’actrice Marsai Martin et bien d’autres. Apple ne mentionne pas explicitement de calendrier de sortie pour cette saison, mais en supposant qu’il suive la première saison, un nouvel épisode sera publié chaque semaine.

Chaque séance d’entraînement Time to Walk comprend quelques morceaux de musique sélectionnés par la célébrité, ainsi que des photos qui apparaissent sur le cadran de la montre en synchronisation avec la narration pendant que la personne raconte son histoire.

Le 28 juin, Apple Fitness+ lancera également sa série Artist Spotlight, qui a été annoncée dans le cadre de la présentation principale de la WWDC. Une section dédiée à l’intérieur de l’application Fitness proposera des entraînements accompagnés de listes de lecture entières de musique d’un seul artiste, dont Alicia Keys, Lady Gaga et plus encore.

Apple Fitness+ coûte 9,99 $ par mois et est disponible dans le cadre du forfait Apple One Premier.

