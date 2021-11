Apple Fitness+ commence à se déployer dans 15 pays supplémentaires

Apple Fitness+, le service de fitness par abonnement d’Apple, est désormais déployé dans 15 nouveaux pays, dont l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis.



Au prix de 9,99 $ par mois, ou disponible dans le cadre du forfait Apple One Premier qui s’est également étendu à de nouveaux pays, Fitness+ offre aux utilisateurs un catalogue d’entraînements, tous alimentés par l’Apple Watch Series 3 ou une version ultérieure. Fitness+ a été lancé en décembre de l’année dernière uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Irlande et en Nouvelle-Zélande.

Chaque semaine, Fitness+ gagne de nouvelles séances d’entraînement et de nouvelles vidéos, ce qui signifie que le catalogue d’entraînements et de styles parmi lesquels choisir ne cesse de croître. Fitness+ comprend également le temps de marcher, les méditations guidées et plus encore. Avec le lancement d’iOS et iPadOS 15.1, tvOS 15.1 et watchOS 8.1, Fitness+ peut également être utilisé avec SharePlay, permettant aux amis et à la famille de s’entraîner ensemble sur FaceTime.