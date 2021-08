Apple Fitness + étendu avec un nouvel entraînement « Time to Walk »

Au début de l’année, Apple a étendu ses capacités Fitness+ avec un entraînement « Time to Walk » pour l’Apple Watch. Cette fonctionnalité est un moyen « d’encourager les utilisateurs à marcher plus souvent » et de récolter les bénéfices associés, selon l’entreprise.

Maintenant, l’entraînement “Time to Walk” reçoit une autre extension avec le paralympien Kurt Fearnley.

Comme repéré pour la première fois par AppleInsider, ce nouveau guide d’entraînement est réalisé par le médaillé d’or des Jeux paralympiques Kurt Fearnley, emmenant les utilisateurs d’Apple Fitness+ à pied ou en fauteuil roulant.

Alors que les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sont sur le point de commencer, le coureur australien en fauteuil roulant Fearnley a enregistré une édition d’entraînement de 39 minutes, avec 24 minutes de conversation et 14 minutes de musique.

“Quand je sors et que je pousse, c’est comme aller me promener, vous savez”, explique Fearnley dans l’épisode. «Je suis dans ma chaise de jour en ce moment. La chaise de jour est un fauteuil roulant séparé, c’est la chose que vous considérez comme votre jambe de marche. « Et pour quelqu’un qui n’a jamais été assis sur une chaise, c’est juste une promenade. C’est ici pour profiter de l’environnement, regarder autour de soi et avoir un moment pour soi.

L’entraînement “Time to Walk”, comme Apple le décrit, est “une nouvelle expérience de marche audio inspirante sur Apple Watch pour les abonnés Fitness+, créée pour encourager les utilisateurs à marcher plus souvent et à profiter des avantages de l’une des activités les plus saines”.

Chaque épisode original de Time to Walk invite les utilisateurs à se plonger dans une promenade aux côtés de personnes influentes et intéressantes tout en partageant des histoires, des photos et de la musique réfléchies et significatives. Time to Walk peut être apprécié à tout moment et n’importe où avec Apple Watch et AirPods ou d’autres écouteurs Bluetooth.

“Time to Walk” présente déjà la star de la musique country Dolly Parton, le joueur de la NBA Draymond Green, le musicien Shawn Mendes, le lauréat d’un Emmy Award Uzo Aduba, et de temps en temps, la société ajoute un autre épisode.

Dans sa dernière édition de la newsletter “Power On”, Mark Gurman de Bloomberg dit qu’Apple prépare des variantes de la fonction “Time to Walk” pour les abonnés Apple Fitness + avec des cours “Time to Run” et “Audio Meditations”.

Que pensez-vous de la fonctionnalité « Time to Walk » ? Aimez-vous Apple Fitness+ ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

