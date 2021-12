Apple Fitness+ fête ses 1 an

Apple Fitness+, le service payant d’abonnement de fitness d’Apple, a officiellement eu un an cette semaine. Le service a été annoncé en septembre 2020 et lancé le 14 décembre 2020.



Fitness+ n’était initialement disponible que pour les clients en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais le mois dernier, Apple a étendu le service à de nombreux autres pays. Apple Fitness+ est centré sur l’Apple Watch, qui suit les mesures critiques pendant les entraînements et les affiche en même temps que l’entraînement sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple TV. De nouveaux entraînements sont ajoutés chaque semaine.



Il existe actuellement 11 catégories, dont la méditation, le HIT (entraînement à haute intensité), le yoga, le tronc, la force, les pilates, la danse, le cyclisme, le tapis roulant, l’aviron et le temps de recharge conscient. Chaque catégorie comprend son propre ensemble d’entraîneurs, certains types nécessitant un équipement, tels que des haltères, tandis que d’autres ne nécessitent aucun équipement. Selon la catégorie, les séances d’entraînement peuvent durer jusqu’à 5 minutes, les autres pouvant durer jusqu’à 45 minutes.

En octobre, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités à Fitness+, notamment en permettant aux amis et à la famille de s’entraîner ensemble à l’aide de SharePlay. Depuis son lancement, Apple a également introduit « Time to Walk », une nouvelle offre de Fitness+ qui présente des histoires audio de personnes influentes que les utilisateurs d’Apple Watch peuvent écouter avec des AirPods ou d’autres écouteurs sans fil tout en marchant.



Pour célébrer le premier anniversaire du service, Fitness+ propose une section « Best of 2021 » dans l’application Fitness. Fitness+ célèbre également le jalon sur son Instagram. « Merci pour cette année incroyable. Voici tout ce que nous avons accompli et tout le chemin parcouru. Prêts pour la deuxième année ? Allons-y ! », peut-on lire dans le message.