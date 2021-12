Apple Fitness+ invite les utilisateurs à célébrer le Nouvel An avec de nouveaux entraînements

Pour célébrer le premier anniversaire d’Apple Fitness+ et sa plus grande expansion il y a quelques semaines, l’application invite les utilisateurs à célébrer le Nouvel An avec ses instructeurs.

Selon l’application, de nouveaux entraînements et méditations inspirés du début de l’année 2022 sont arrivés. Pour les utilisateurs, il leur suffit d’ouvrir l’application Fitness pour découvrir de nouvelles sections, telles que « Best of 2021 », « Celebrate », ainsi que « New Workouts » et « New Meditations ».

Pour le « Best of 2021 », les éditeurs d’Apple Fitness+ ont choisi 45 exercices différents qui ont été enregistrés en 2021, qui ont des durées différentes et vont du cyclisme à la force, aux méditations, etc.

Pour la section « Célébrer », qui a été créée pour « La joie et les réflexions des Fêtes », il y a 15 exercices dont cinq nouveaux. Ces exercices sont parfaits pour penser à ces 12 derniers mois et se préparer pour le jour de l’an.

Il y a 22 nouveaux entraînements cette semaine. Coïncidence ou pas, vous pouvez profiter de mon instructeur préféré, Ben, avec ses cours de danse avec des succès rétro, y compris Chained to the Rhythm de Katy Pery.

Pour ceux qui préfèrent méditer, il y a cinq nouvelles méditations. Deux nouvelles sessions avec JoAnna, une avec Christian, Gregg et Jessica. Chacun d’eux se concentre sur une tâche différente : Conscience, Gratitude, Sagesse, Objectif et Calme.

Depuis novembre, 15 nouvelles régions ont accès à Apple Fitness+, dont l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse, et les Emirats Arabes Unis.

Avec la sortie d’iOS 15.1 le mois dernier, Apple Fitness+ a commencé à proposer des entraînements en groupe et de la méditation guidée. Avec SharePlay, les abonnés du service peuvent commencer une séance d’entraînement ou une méditation de groupe avec jusqu’à 32 de leurs amis et de leur famille tout en utilisant FaceTime sur un iPhone ou un iPad, et la session Fitness+ sélectionnée sera diffusée de manière complètement synchronisée pour chaque participant.

Une fois sur un appel FaceTime, les utilisateurs accéderont à l’application Fitness, sélectionneront un entraînement ou une méditation, verront leurs amis et leur famille à l’écran et commenceront. SharePlay fonctionne également avec Apple TV afin que les utilisateurs puissent suivre l’entraînement sur un grand écran tout en restant connectés avec leurs amis sur FaceTime à l’aide de leur iPhone ou iPad. Lorsqu’ils s’entraînent en groupe via SharePlay, les utilisateurs verront leurs métriques et progresseront vers la fermeture de leurs anneaux d’activité, tout en voyant et en écoutant leurs amis. Pendant une séance d’entraînement, lorsque quelqu’un avance sur la Burn Bar ou ferme ses anneaux d’activité, tous ceux qui s’entraînent seront avertis afin qu’ils puissent célébrer ensemble.

Pour en savoir plus sur Apple Fitness+ et Apple One, cliquez ici.

