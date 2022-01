Apple Fitness+ lancera les services Time to Run et Collections ; Nouvelle saison de Time to Walk, Artist Spotlight arrive également

Apple Fitness+ sortira également la troisième saison de Time to Walk la semaine prochaine, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité Artist Spotlight avec de la musique d’artistes bien connus.

Apple Fitness+ obtiendra Time to Run, une « expérience de course audio » conçue pour améliorer la course des utilisateurs, à partir de la semaine prochaine. Le géant de la technologie basé à Cupertino lancera également Collections, une « série organisée d’entraînements et de méditation de la bibliothèque Fitness + ».

Les deux nouveaux services seront liés à l’Apple Watch. Apple Fitness+ sortira également la troisième saison de Time to Walk la semaine prochaine, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité Artist Spotlight avec de la musique d’artistes bien connus.

Le vice-président des technologies de remise en forme d’Apple, Jay Blahnik, a déclaré dans un article de blog : « Au début d’une nouvelle année, nous savons que de nombreuses personnes recherchent de nouvelles façons d’atteindre leurs objectifs. »

« Avec ces nouveaux ajouts, Fitness+ permet de se motiver et de rester actif n’importe où, avec la bibliothèque la plus complète de contenus de haute qualité et diversifiés pour entraîner votre esprit et votre corps, peu importe où vous en êtes dans votre parcours de remise en forme. »

Les collections comprendront une série d’exercices et de méditations pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de mise en forme. Il proposera six collections au lancement : 30 jours Core Challenge, améliorez votre posture avec le Pilates, perfectionnez vos poses d’équilibre de yoga, exécutez vos premiers 5 km, renforcez votre dos, étirez vos hanches et détendez-vous pour un meilleur coucher.

Time to Run, d’autre part, aura des conseils d’entraîneurs comme Emily Fayette, Sam Sanchez, Jamie-Ray Hartshorne, Cory Wharton-Malcolm, Scott Carvin. Chaque épisode présente des listes de lecture motivantes organisées par les entraîneurs. La fonctionnalité lancera un nouvel épisode tous les lundis.

Time to Walk, une sorte de podcast, permettra à des célébrités, des experts de la santé et des militants de partager des histoires de motivation avec les abonnés. De nouveaux invités figureront chaque semaine avec Rebel Wilson donnant le coup d’envoi de la troisième saison. Les autres invités cette saison incluent Hasan Minhaj, Chris Meloni et Bernice King.

The Artist Spotlight proposera des entraînements avec de la musique de Pharrell Williams, Ed Sheeran, Shakira et The Beatles.

