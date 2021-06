Apple Fitness+ plante pour les utilisateurs d’Apple TV lorsqu’ils essaient de démarrer une séance d’entraînement

in

Un problème assez étrange avec Apple Fitness + est apparu au cours des vingt-quatre dernières heures environ. Sur l’Apple TV, lors du couplage d’une Apple Watch à proximité pour démarrer un entraînement Fitness+, l’application Fitness se bloque et l’utilisateur est renvoyé à l’écran d’accueil Apple TV.

Comme Apple Fitness+ sur Apple TV ne fonctionne qu’avec une Apple Watch couplée, cela signifie effectivement que le service est inutilisable pour le moment sur le téléviseur pour les utilisateurs concernés.

Une solution de contournement possible consiste à utiliser AirPlay à partir d’un iPhone, au lieu d’utiliser directement l’application Fitness sur Apple TV.

Ce bogue semble avoir été causé par un changement côté serveur plutôt que par une mise à jour logicielle spécifique sur Apple Watch ou Apple TV, donc j’espère qu’Apple pourra le corriger bientôt. Cependant, la page officielle d’état du système Apple ne signale actuellement aucun problème.

Apple Fitness+ a été lancé l’année dernière, dans le cadre de la collection croissante de services de contenu d’Apple. Fitness+ est disponible sur Apple Watch, iPhone, iPad et Apple TV. Les utilisateurs s’abonnent pour accéder chaque semaine à de nouveaux entraînements de l’équipe d’entraîneurs de fitness d’Apple. Le service coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Il est également disponible dans le cadre du pack Apple One Premier.

