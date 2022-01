Apple Fitness Plus ajoute de nouvelles fonctionnalités pour enregistrer vos résolutions du Nouvel An

L’une des résolutions les plus courantes du Nouvel An est de se mettre en forme. Malheureusement, des études montrent que la plupart des gens abandonnent leurs résolutions en un mois. Une façon d’éviter d’abandonner est de commencer à faire de votre résolution une habitude. Il existe de nombreuses façons d’y parvenir, comme demander une adhésion à votre salle de sport locale ou vous inscrire à un service en ligne. Apple Fitness Plus fait clairement l’affaire, et la semaine prochaine, Apple ajoutera deux nouvelles fonctionnalités qui devraient rendre le service encore plus robuste.

La mise à jour Apple Fitness Plus sera bientôt déployée

La première fonctionnalité ajoutée par Apple le 10 janvier s’appelle Time to Run.

Comme son nom l’indique, Time to Run vise à aider les utilisateurs à devenir de meilleurs coureurs. Chaque épisode de Time to Run explore un nouveau parcours de course dans un lieu emblématique. Les épisodes présentent également des conseils de coaching des entraîneurs populaires Apple Fitness Plus. Cela inclut Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez et Scott Carvin. Cory Wharton-Malcolm rejoint également en tant que nouvel entraîneur de course à pied.

Les entraîneurs Apple Fitness Plus organiseront des listes de lecture pour Time to Run qui seront remplies de «musique motivante et énergisante» pour que les utilisateurs restent énergisés pendant qu’ils courent. Leurs listes de lecture correspondront également au thème du lieu. Donc, si vous courez à l’épisode de Miami Beach, attendez-vous à entendre de la musique latine. Les utilisateurs recevront également des photos prises par les entraîneurs Fitness Plus de scènes notables le long du parcours.

Trois épisodes de Time to Run seront disponibles dès lundi prochain. Londres sera coaché ​​par Cory Wharton-Malcolm, Brooklyn sera coaché ​​par Emily Fayette et Miami Beach sera coaché ​​par Sam Sanchez. Apple ajoutera de nouveaux épisodes de Time to Run tous les lundis.

Organisez vos entraînements avec Collections

Apple Fitness Plus ajoute des collections le 10 janvier. Source de l’image : Pomme

Les collections seront également disponibles sur Apple Fitness Plus le 10 janvier. Apple décrit Collections comme « une série d’exercices et de méditations de la bibliothèque Fitness+ organisée pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs ». Apple affirme que les collections faciliteront la planification de vos jours ou semaines d’entraînement à l’avance. Voici les six collections qui seront disponibles au lancement lundi prochain :

Défi de base de 30 jours Améliorez votre posture avec le Pilates Perfectionnez vos poses d’équilibre de yoga Exécutez vos premiers 5 km Renforcez votre dos, étirez vos hanches Détendez-vous pour une meilleure heure de coucher

Autres ajouts à Apple Fitness Plus

En plus d’ajouter Time to Run et Collections à son service de fitness, Apple développe également des fonctionnalités plus anciennes. Par exemple, la troisième saison de Time to Walk sera lancée le 10 janvier. La liste des invités de la saison 3 comprend Rebel Wilson, Bernice A. King, Hasan Minhaj, Chris Meloni, Chelsea Handler, Ayọ Tometi et Sugar Ray Leonard. Apple étendra également la série Artist Spotlight d’Apple Fitness Plus. Ces nouveaux entraînements mettront en vedette Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira et les Beatles.

Vous aurez besoin d’une Apple Watch Series 3 ou d’une version ultérieure pour vous inscrire à Apple Fitness Plus. Les abonnements coûtent 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Il existe un essai gratuit pour les nouveaux propriétaires d’Apple Watch. Vous pouvez également obtenir un abonnement Fitness Plus avec le forfait Apple One Premier, qui coûte 29,95 $ par mois et comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et iCloud+ avec 2 To de stockage.