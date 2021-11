Apple Fitness + pourrait ajouter du contenu en langue étrangère à l’avenir, taquine Apple VP

Apple lance aujourd’hui Apple Fitness+ dans 15 nouveaux pays. Sur ce, Jay Blahnik, vice-président de la technologie Fitness d’Apple, a accordé une interview au journal brésilien O GLOBO pour parler de ce lancement et de ce à quoi les utilisateurs peuvent s’attendre à l’avenir.

Disponible aux États-Unis pendant environ neuf mois, Apple Fitness+ propose 11 exercices différents avec des dizaines de cours et de nombreux instructeurs pour aider tous ceux qui souhaitent fermer leurs anneaux Apple Watch.

Avec des cours de 5 à 45 minutes, le service coûte 10 $ par mois ou les utilisateurs peuvent le regrouper avec Apple One Premier, qui coûte 30 $ et combine également Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ et 2 To d’iCloud pour jusqu’à six membres de la famille.

Maintenant, dans une interview avec O GLOBO, Jay Blahnik dit qu’Apple est « ouvert à la possibilité d’investir dans du contenu portugais avec des professionnels brésiliens ».

« Je pense que nous sommes ouverts à la possibilité d’aller là où se trouve Fitness+. Notre objectif est d’aider les gens à être en bonne santé. Nous voulons pouvoir attirer autant d’utilisateurs que possible et rendre leur expérience la meilleure possible (…) Nous serions absolument ouverts à faire toutes sortes de choses pour aider à rendre l’expérience Fitness plus agréable à travers le monde.

Que l’anglais puisse être un problème pour les non-natifs, Blahnik dit qu’ils « ont beaucoup parlé avec les utilisateurs et je pense que les gens sont vraiment impatients de pouvoir [to try] ces pratiques et méditations dans la langue de l’instructeur. Les gens veulent entendre l’intonation de leur voix et non une version doublée.

Interrogé sur les personnes qui retournent maintenant à des emplois en personne, s’ils auraient encore le temps de faire de l’exercice à la maison, le cadre a déclaré :

« Nous avions projeté Fitness+ avant la pandémie. Nous avons pensé que ce serait formidable si le service permettait aux gens de faire de l’exercice n’importe où, n’importe quand et de n’importe quelle manière. C’est pourquoi nous avons des pratiques qui durent cinq, dix, 30 ou même 45 minutes. (…) Même si, les gens peuvent toujours s’entraîner avec Fitness+ sur le gymnase aussi.

Blahnik donne également quelques informations sur la façon dont la pandémie a changé Apple et Fitness+ :

« La pandémie nous a montré que les gens veulent une flexibilité maximale lorsqu’ils parlent d’expérience de remise en forme, de santé et de bien-être. Donc, si vous êtes au bureau et que vous souhaitez faire une méditation guidée rapide et que vous ne voulez pas être devant un écran, vous pouvez l’entendre avec votre montre et vos AirPod.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview – en portugais – ici.

