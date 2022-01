Apple Fitness+ s’apprête à introduire deux nouvelles fonctionnalités à partir du 10 janvier : « Time to Run » et « Collections ». Une nouvelle saison de « Time to Walk » sera également disponible pour les abonnés le même jour.

« Time to Run » arrive sur Apple Fitness+

Courait et se mettait en forme, l’une de vos résolutions du nouvel an. Ouais. Moi aussi. Eh bien, Apple Fitness+ introduit « Time to Run », supprimant encore plus les excuses pour ne pas enfiler vos baskets et sortir ! La nouvelle fonctionnalité contient des épisodes axés sur des itinéraires de course populaires et emblématiques dans des endroits tels que Londres, Brooklyn et Miami Beach – la base des trois épisodes de lancement, sortis lundi.

« Time to Run » comprend des conseils d’entraînement des entraîneurs Apple Fitnes+, y compris le nouvel entraîneur de course à pied Cory Wharton-Malcolm. Il existe également des listes de lecture motivantes, énergisantes et organisées, qui sont pertinentes pour l’emplacement des épisodes. La liste de lecture des épisodes de Miami Beach contient de la musique Matin, par exemple.

Présentation des « Collections » à Apple Fitness+

La nouvelle fonctionnalité « Collections » est une série d’entraînements et de méditations Apple Fitness+ organisés autour de thèmes et d’objectifs spécifiques. Au lancement, six « Collections » seront disponibles :

Défi de base de 30 joursAméliorez votre posture avec le PilatesPerfectionnez vos poses d’équilibre de yogaExécutez vos 5 premiers kilomètresRenforcez votre dos, étirez vos hanchesDétendez-vous pour une meilleure heure de coucher

Saison 3 de « Time to Walk » et vedette d’un nouvel artiste

« Time to Walk » est une fonctionnalité très intéressante d’Apple Fitness+. Il présente une foule de célébrités (et de la royauté britannique !) Se promenant, partageant leur histoire et leurs choix musicaux. La troisième saison sera lancée le 10 janvier et comprend :

Bernice A. King – PDG du Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change.Hasan Minhaj – Comédien, écrivain et producteur (The Daily Show, Patriot Act avec Hasan Minhaj, The Morning Show)Chris Meloni – Acteur (Droit et Commande : Unité spéciale d’aide aux victimes)Ayọ Tometi – Co-fondateur de Black Lives Matter.Chelsea Handler – Comique de stand-up, ancien animateur de « The Chelsea Handler Show », auteur à succèsSugar Ray Leonard – Boxeur, médaillé d’or olympique et Temple de la renommée .

Apple Fitness+ va également s’ajouter à la série Artist Spotlight. Il y aura de nouveaux entraînements avec la musique d’Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira et les Beatles.

Apple Fitness+ est entièrement basé sur l’Apple Watch. Un abonnement coûte 9,99 $ US par mois ou 79,99 $ US par an. Il est également inclus dans le forfait Apple One Premier, au prix de 29,95 USD par mois.