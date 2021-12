Apple Fitness + présentera le prince William sur Time to Walk et Apple Music 1

Apple a annoncé aujourd’hui qu’Apple Fitness+ mettra en vedette le prince William du Royaume-Uni sur Time to Walk et Apple Music 1 le 6 décembre.



Le prince William clôturera la deuxième saison de Time to Walk avec un épisode spécial vacances. Au cours de l’épisode, le prince William discute de l’importance de rester en forme mentalement, de sortir de sa zone de confort et de la valeur de l’écoute.

Time to Walk est une sélection d’expériences audio Apple Fitness+ sur l’Apple Watch qui mettent en vedette des personnes influentes qui partagent des histoires et des souvenirs personnels, des photos et de la musique pour explorer des réflexions sur le but et la gratitude, la légèreté et des sujets qui suscitent la réflexion. Chaque épisode est enregistré pendant que l’invité se promène à l’extérieur ou dans des endroits qui lui sont significatifs.

La série a présenté Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Draymond Green, Bebe Rexha, Min Jin Lee, Shawn Mendes, Stephen Fry, Dr Sanjay Gupta, Kesha, et plus en tant qu’invités.

Apple a ajouté qu’il faisait des dons à trois organisations caritatives à travers le monde choisies par le prince William qui se concentrent sur la santé mentale : Crisis Text Line aux États-Unis, Shout 85258 au Royaume-Uni et Lifeline en Australie. Ces organisations caritatives fournissent un soutien gratuit et confidentiel en cas de crise.

L’épisode spécial vacances du prince William sortira le 6 décembre, disponible à la demande pour les abonnés Apple Fitness+ dans l’application Fitness sur l’Apple Watch, et, pour la première fois pour Time to Walk, il sera également diffusé trois fois sur ‌Apple Music‌ 1.

Apple dit que les auditeurs qui se connectent le lundi 6 décembre à 8 heures du matin, heure locale de Londres et de Los Angeles ; et le mardi 7 décembre à 8h00 heure locale de Sydney, prévoyez une marche de 38 minutes.