Apple Fitness+ s’agrandit avec une nouvelle fonctionnalité Collections, « Time to Run »

Alors que les gens du monde entier poursuivent leurs résolutions du Nouvel An, Apple a annoncé une mise à jour notable pour son service d’abonnement Apple Fitness +. La société introduit une nouvelle fonctionnalité Collections ainsi qu’une fonctionnalité Time to Run en janvier.

Apple a annoncé l’extension dans un communiqué de presse aujourd’hui, déclarant :

Apple Fitness+, le premier service de fitness et de bien-être entièrement construit autour d’Apple Watch et conçu pour être accueillant pour tous, présente Collections et Time to Run le 10 janvier. Les collections sont une série d’entraînements et de méditations de la bibliothèque Fitness+ organisée pour aider les utilisateurs atteindre un objectif, et Time to Run est une expérience de course audio conçue pour aider les utilisateurs à devenir des coureurs plus cohérents et meilleurs, avec des itinéraires de course populaires dans certaines des villes les plus remarquables.

Au lancement, Apple a annoncé que les six collections suivantes seraient disponibles :

Défi de base de 30 jours Améliorez votre posture avec le Pilates Perfectionnez vos poses d’équilibre de yoga Exécutez vos premiers 5 km Renforcez votre dos, étirez vos hanches Détendez-vous pour une meilleure heure de coucher

Quant à Time to Run, il s’agit de la première extension de la fonctionnalité Time to Walk lancée par Apple à la même époque l’année dernière. Apple décrit Time to Run comme « une nouvelle expérience de course audio conçue pour aider les utilisateurs à devenir des coureurs plus cohérents et meilleurs, chaque épisode étant axé sur un itinéraire de course populaire dans certains des endroits les plus remarquables et les plus emblématiques ».

Time to Run sera lancé avec trois épisodes de Londres, Brooklyn et Miami Beach. Apple dit qu’un nouvel épisode de Time to Run sortira chaque semaine le lundi.

Enfin, Apple a annoncé qu’il étend sa série Artist Spotlight sur Apple Fitness + avec de nouveaux entraînements utilisant la musique d’Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira et les Beatles.

Apple Fitness+ est disponible dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One, ou individuellement pour 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Il propose 11 types d’entraînement différents et une intégration approfondie avec Apple Watch, avec de nouveaux entraînements et cours ajoutés chaque semaine.

