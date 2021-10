Apple Fitness+ sera lancé dans 15 nouveaux pays le 3 novembre

Avec la sortie d’iOS 15.1, de macOS Monterey et d’autres systèmes d’exploitation Apple, la société a également annoncé que son service Apple Fitness+ s’étendrait à 15 régions supplémentaires à partir du 3 novembre.

Lors de l’événement « California Streaming », Apple a annoncé qu’Apple Fitness+ s’étendrait à l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis plus tard. cette année. Maintenant, la société a révélé que tous ces pays bénéficieront du service à partir de la semaine prochaine.

« Nous avons créé Fitness+ pour que chacun ait un endroit où il se sente inspiré et motivé, peu importe où il en est dans son parcours de remise en forme. Nous sommes ravis d’être disponibles pour des millions de personnes supplémentaires alors que nous introduisons Fitness+ dans 15 nouveaux pays la semaine prochaine, et nous avons hâte qu’ils rencontrent notre équipe de formateurs accueillante », a déclaré Jay Blahnik, vice-président des technologies de fitness d’Apple. « Nous pensons également que nos utilisateurs vont adorer s’entraîner ou méditer avec SharePlay. C’est une façon vraiment amusante de se connecter avec des amis et la famille, même d’échanger des mots d’encouragement ou des paroles amicales, tout en progressant vers la fermeture de leurs anneaux.

Pour les nouveaux abonnés, Apple Fitness+ sera disponible en anglais, avec des sous-titres en portugais brésilien, anglais, français, allemand, italien, russe et espagnol.

Non seulement cela, mais à partir d’aujourd’hui, Fitness+ propose désormais des séances d’entraînement en groupe et une méditation guidée. Avec SharePlay, les abonnés du service peuvent commencer un entraînement de groupe ou une méditation avec jusqu’à 32 de leurs amis et de leur famille tout en utilisant FaceTime sur un iPhone ou un iPad, et la session Fitness+ sélectionnée sera diffusée de manière complètement synchronisée pour chaque participant.

Une fois sur un appel FaceTime, les utilisateurs accéderont à l’application Fitness, sélectionneront un entraînement ou une méditation, verront leurs amis et leur famille à l’écran et commenceront. SharePlay fonctionne également avec Apple TV afin que les utilisateurs puissent suivre l’entraînement sur un grand écran tout en restant connectés avec leurs amis sur FaceTime à l’aide de leur iPhone ou iPad. Lorsqu’ils s’entraînent en groupe via SharePlay, les utilisateurs verront leurs métriques et progresseront vers la fermeture de leurs anneaux d’activité, tout en voyant et en écoutant leurs amis. Pendant un entraînement, lorsque quelqu’un avance sur la Burn Bar ou ferme ses anneaux d’activité, tous ceux qui s’entraînent seront avertis afin qu’ils puissent célébrer ensemble.

