Apple Fitness+ s’étend à 15 autres pays, ajoutant des entraînements en groupe avec SharePlay

Lors de son événement “California Streaming” aujourd’hui, Apple a annoncé qu’Apple Fitness+ s’étendrait à 15 régions supplémentaires plus tard cette année.

Selon Apple, Fitness+ s’étendra à l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis.

Non seulement cela, plus tard cet automne, Apple Fitness + proposera des entraînements en groupe avec SharePlay où les utilisateurs peuvent s’entraîner avec jusqu’à 32 personnes à la fois pour rester motivés.

« Que vous commenciez tout juste, que vous essayiez quelque chose de nouveau ou que vous changez la façon dont vous entraînez votre esprit et votre corps, l’incroyable et accueillante équipe de formateurs Fitness+ est là pour aider les utilisateurs à adopter un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours de remise en forme. “, a déclaré Jay Blahnik, directeur principal des technologies de remise en forme d’Apple. «Nous sommes ravis de présenter de nouvelles séances d’entraînement qui offrent aux utilisateurs de Fitness+ plus d’options pour rester actifs et motivés, ainsi que des expériences de méditation guidées immersives accessibles à tous et faciles à intégrer dans votre journée. Avec de nouvelles façons de s’entraîner ensemble ou seul – et venant dans plus de pays plus tard cette année – nous sommes impatients d’accueillir encore plus de personnes pour découvrir Fitness+.

La méditation guidée et le Pilates arrivent à Fitness+

Apple Fitness+ ajoute également la méditation guidée, qui peut aider les utilisateurs à réduire le stress quotidien, à développer un plus grand sens de la conscience et à renforcer la résilience pour faire face aux défis de la vie.

Les utilisateurs pourront choisir parmi neuf thèmes de méditation guidée – Objectif, Bonté, Gratitude, Conscience, Créativité, Sagesse, Calme, Concentration et Résilience – pour une expérience vidéo captivante aux côtés des entraîneurs Fitness+. Chaque pratique durera cinq, 10 ou 20 minutes.

En plus des cours vidéo, les mêmes méditations seront téléchargées chaque semaine sous forme audio dans la nouvelle application Mindfulness sur Apple Watch. Les utilisateurs peuvent expérimenter la méditation guidée à leur convenance à tout moment, n’importe où.

La méditation guidée sera dirigée par un groupe de formateurs Mindful Cooldown et Yoga que les utilisateurs de Fitness+ connaissent et aiment, dont Dustin Brown, Gregg Cook, Jessica Skye et Jonelle Lewis, ainsi que deux nouveaux formateurs spécialisés dans la méditation, Christian Howard et JoAnna Hardy .

Le Pilates sera également ajouté au service en tant que nouveau type d’entraînement à faible impact, offrant aux utilisateurs plus d’options pour maintenir et améliorer leur force et leur flexibilité. Tous les entraînements Pilates dureront 10, 20 ou 30 minutes. Le Pilates sera dirigé par deux nouveaux entraîneurs Fitness+, Marimba Gold-Watts et Darryl Whiting.

