Apple fixe une date pour son nouvel événement dans lequel nous pourrions voir les nouveaux Mac | La technologie

Apple vient d’annoncer un nouvel événement pour ce mois d’octobre, nous espérons voir les nouveaux ordinateurs portables qu’ils préparent depuis longtemps.

Il ne reste plus beaucoup de mois avant la fin de l’année, donc Apple précipite le calendrier des présentations et vient d’annoncer son nouvel événement. L’invitation classique de Cupertino s’intitule « Unleashed ».

Ce mot signifie « déchaîné » et pourrait désigner ceux qu’Apple lancerait de nouveaux équipements avec une puissance jamais vue auparavant. Ce que nous espérons voir, ce sont les nouveaux MacBook.

Déchaîné ! Ces six prochains jours vont s’accélérer. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl – Greg Joswiak (@gregjoz) 12 octobre 2021

Et, à ce jour, la feuille de route d’Apple est au même rythme que l’année dernière. HNous avons eu plusieurs événements au cours desquels nous avons vu de la nouvelle version de son système d’exploitation au lancement de gadgets et, surtout, de ses nouveaux mobiles.

Les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max sont déjà parmi nous et il ne nous reste plus qu’à connaître les nouveaux ordinateurs de l’entreprise. Au cours des derniers mois, nous avons vu un certain nombre de rumeurs au sujet de ces nouvelles équipes.

Les attentes sont fulgurantes et Apple devrait lancer des ordinateurs MacBook Pro avec un nouveau processeur. Cette puce remplacerait l’actuelle M1 et ce qu’on a vu c’est qu’elle pourrait arriver avec le nom de M1X.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur ces appareils, bien que des rumeurs suggèrent que certains modèles auraient de nouveaux écrans et un design qui suivrait la ligne typique d’Apple, mais qui serait amélioré dans une certaine mesure.

L’intéressant dans tout cela sera de voir l’évolution et la maturation des processeurs signés Apple. La société a décidé de lancer sa propre puce et, jusqu’à présent, ce sont de bons résultats.

Le nouveau processeur Apple doit être, au moins, plus puissant et efficace que l’actuel pour être une percée. ça ne prendra pas longtemps Le 18 octobre est le jour qu’Apple a décidé de fixer pour la présentation de son nouvel équipement.